Zeitgleich werden heute drei Klassiker von Emerson, Lake & Palmer neu veröffentlicht (Brain Salad Surgery, Trilogy und Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends). Alle drei kommen als neu remasterte Doppel-CD im Digipack daher. Die Aufmachung aller drei Veröffentlichungen ist dabei gelungen. Lohnt sich aber die x-te Anschaffung der Alben?



1973 erschien Brain Salad Surgery, der erste Tonträger auf dem Bandeigenen Label Manticore. Bekannt wurde es nicht nur wegen der enthaltenen Musik, wie dem Epos “Karn Evil 9“, der Adaption von Alberto Ginasteras “Toccata“ oder der Hymne “Jerusalem“, sondern auch wegen dem Cover von HR Giger, welches Maßstäbe setzte und perfekt zur Musik passt. Brain Salad Surgery setzte auch musikalisch Maßstäbe und zählt trotz manchen – zunächst – sperrigen Passagen sicherlich zu den Höhepunkten im Schaffen von Emerson, Lake & Palmer.



In der vorliegenden Doppel-CD Auflage enthält CD1 das originale Album in einem 24/96 HD Remaster von Andy Pearce und Matt Wortham von 2014. In manchen Passagen der Musik fehlt mir dabei die Energie, die Emerson, Lake & Palmer erzeugen konnten. Das hatte manchmal fast schon eine punkige Attitüde, lange bevor es Punk gab. Das heißt jetzt nicht, dass diese Version wirklich schlecht wäre, aber vielleicht wäre hier noch mehr möglich gewesen.



Das sogenannte 'The Alternate Album' von Jakko M Jakszyk (Produzent und Gitarrist, u.a. King Crimson). Er hat neue Stereo Mixes angefertigt, die zwar keine neuen Aspekte zur Musik hinzufügen, jedoch druckvoll und dynamisch ausgefallen sind. Dabei sind auch einige Bonustitel enthalten wie die B-Side Single-Versionen von “Brain Salad Surgery“ und “When the Apple Blossoms Bloom In The Windmills Of Your Mind I'll Be Your Valentine“ (beide gab es auch schon auf früheren CD-Veröffentlichungen) und die Titel der Promotion Flexi Disc zu Brain Salad Surgery, bei der alle Titel des Albums kurz angespielt werden. Nicht unbedingt essentiell, für den Sammler aber sicherlich interessant.



Brain Salad Surgery ist eine dieser CDs, die meiner Meinung nach jeder besitzen oder zumindest einmal gehört haben sollte. Wer sie noch nicht hat, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Der Fan muss sich überlegen, ob er diese Ausgabe wirklich benötigt. Alternativ gibt es das Album in dieser Abmischung auch auf 140 Gramm Vinyl.

Ingo Andruschkewitsch

Trackliste CD 1: Original 1973 Album (2014 Remaster)

01. Jerusalem

02. Toccata

03. Still…You Turn Me On

04. Benny The Bouncer

05. Karn Evil 9 - First Impression (Part One)

06. Karn Evil 9 - First Impression (Part Two)

07. Karn Evil 9 - Second Impression

08. Karn Evil 9 - Third Impression



CD 2: The Alternate Album (Jakko M Jakszyk 2014 Stereo Mixes)

01. When The Apple Blossoms Bloom In The Windmills Of Your Mind I'll Be Your Valentine (B-Side Single)

02. Brain Salad Surgery (B-Side Single)

03. Karn Evil 9 - Third Impression (Original Backing Track)

04. Jerusalem (First Mix)

05. Still …You Turn Me On (First Mix)

06. Toccata (Alternate)

07. Karn Evil 9 - First Impression (Part One) (Alternate)

08. Karn Evil 9 - First Impression (Part Two) (Alternate)

09. Karn Evil 9 - Second Impression (Alternate)

10. Karn Evil 9 - Third Impression (Alternate)

11. Excerpts From Brain Salad Surgery (NME Flexi Disc)

12. Brain Salad Surgery (Instrumental)

13. Karn Evil 9 - Third Impression (Different Version)

Besetzung Keith Emerson: Organ, Harpsichord, Accordion, Synthesizer

Greg Lake: Vocals, Bass, Guitar [Zermatis Electric 6 String And 12 String]

Carl Palmer: Percussion, Synthesizer [Percussion]