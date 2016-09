Trilogy Emerson, Lake & Palmer

Info Musikrichtung: Progressive



VÖ: 30.09.2016



(BMG)



Internet:



http://www.emersonlakepalmer.com/

Zeitgleich werden heute drei Klassiker von Emerson, Lake & Palmer neu veröffentlicht (Trilogy, Brain Salad Surgery und Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends). Alle drei kommen als neu remasterte Doppel-CD im Digipack daher. Die Aufmachung aller drei Veröffentlichungen ist dabei gelungen. Lohnt sich aber die x-te Anschaffung der Alben?



Trilogy von 1972 ist eines der Alben, das man von Emerson, Lake & Palmer besitzen sollte, enthält es doch solche Klassiker wie “The Endless Enigma“ oder die Copland-Adaption “Hoedown“. CD1 des Digipacks enthält das originale Album in einem neuen 24/96 HD Remaster von Andy Pearce und Matt Wortham. Die beiden haben gute Arbeit geleistet und sorgen dafür, dass die Stücke druckvoll und dennoch dynamisch variabel aus den Lautsprechern tönen. An manche Passagen muss man sich klanglich vielleicht erst etwas gewöhnen, wenn man das Original kennt, aber insgesamt ist das Remaster gelungen. Für die zweite CD hat Gitarrist und Produzent Jakko M Jakszyk (u.a. King Crimson) ein 'Alternate Album' in Stereo abgemischt. Es enthält neben den originalen Stücken noch eine alternative Version von “From The Beginning“ und eine Live-Aufnahme von “Hoedown“, welche die CD beginnen, bzw. abschließen. Im Prinzip vom Material also dieselben Stücke, wie beim Originalalbum. Der Stereomix ist vielleicht etwas druckvoller was gut zu den meisten Stücken passt.



Welche der beiden Abmischungen besser sind, muss jeder Hörer selbst entscheiden. Beide haben ihre Berechtigung. Der Fan muss natürlich entscheiden, ob er diese Ausgabe von Trilogy wirklich besitzen muss. Vielleicht ist die Ausgabe auf 140 Gramm Vinyl – die nicht zur Rezension vorlag – die bessere Alternative. Wer das Album noch nicht besitzt, sollte allerdings unbedingt zugreifen!

Ingo Andruschkewitsch

Trackliste CD 1: The Oiginal 1972 Album (2015 Remaster)

01. The Endless Enigma (Part One)

02. Fugue

03. The Endless Enigma (Part Two)

04. From The Beginning

05. The Sheriff

06. Hoedown

07. Trilogy

08. Living Sun

09. Abaddon's Bolero



CD 2: The Alternate Album (Jakko M Jakszyk 2015 Stereo Mixes)

01. From The Beginning (Alternate Version)

02. The Endless Enigma (Part One)

03. Fugue

04. The Endless Enigma (Part Two)

05. From The Beginning

06. The Sheriff

07. Hoedown

08. Trilogy

09. Living Sun

10. Abaddon's Bolero

11. Hoedown (Live, 1972)

Besetzung Keith Emerson: Hammond Organ CS, Steinway Piano, Zoukra (Zurna), Moog Synthesizer III C, Mini Moog Model D

Greg Lake: Vocals, Bass, Electric & Acoustic Guitars

Carl Palmer: Percussion