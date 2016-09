Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends – Ladies and Gentlemen Emerson, Lake & Palmer

Musikrichtung: Progressive



VÖ: 30.09.2016



(BMG)



Internet:



http://www.emersonlakepalmer.com/

Zeitgleich werden heute drei Klassiker von Emerson, Lake & Palmer neu veröffentlicht (Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends – Ladies and Gentlemen, Trilogy und Brain Salad Surgery). Alle drei kommen als neu remasterte Doppel-CD im Digipack daher. Die Aufmachung aller drei Veröffentlichungen ist dabei gelungen. Lohnt sich aber die x-te Anschaffung der Alben?



Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends – Ladies and Gentlemen war 1974 das zweite Livealbum (nach Pictures at an Exhibition, das aber eher als eigenständiges Album durchgeht und 'nur' live aufgenommen wurde), welches Emerson, Lake & Palmer veröffentlichten und eigentlich hätte es anschließend auch keines mehr gebraucht. Hier sind die klassischen Stücke der Band enthalten und alle drei Musiker waren auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität nach dem Studioalbum Brain Salad Surgery. Und das kann man von der ersten Sekunde an auch hören. Hier jagt ein Geniestreich den nächsten. Man hat das Gefühl, dass die Band sich in einen Rausch spielte aus dem es kein Entrinnen mehr gab. Also alles Bestens? Nun, nicht ganz, denn das neue 24/96 HD Remaster von Andy Pearce und Matt Wortham kann nicht zu 100% überzeugen. Es ist natürlich auch nicht wirklich schlecht, aber stellenweise fehlt es der Musik an der eigentlich vorhandenen dynamischen Bandbreite. Für ein Remaster von 2016 könnte man sich mehr versprechen, auch weil Andy Pearce viel Erfahrung besitzt. Vielleicht liegt es natürlich auch am vorhandenen Material. Immerhin sind die Aufnahmen schon ziemlich alt.



Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends – Ladies and Gentlemen ist eigentlich ein guter Einstieg in die Welt von Emerson, Lake & Palmer. Wer die Band also noch nicht kennt, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Der Fan muss sich da schon eher überlegen, ob er diese Neuauflage benötigt. Da heißt es einfach einmal reinhören.

Ingo Andruschkewitsch

Trackliste CD 1:

1. Hoedown (Taken From Rodeo)

2. Jerusalem

3. Toccata (An Adaption Of Ginastera's 1st Piano Concerto, 4th Movement)

4. Tarkus: Eruption / Stones Of Years / Iconoclast / Mass / Manticore / Battlefield (Including Epitaph) / Aquatarkus (Conclusion)

5. Take A Pebble (Including Still... You Turn Me On And Lucky Man)



CD 2:

1. Piano Improvisations (Including Friedrich Gulda's 'Fugue' And Joe Sullivan's 'Little Rock Getaway')

2. Take A Pebble (Conclusion)

3. Jeremy Bender / The Sheriff (Medley)

4. Karn Evil Nine: 1st Impression / 2nd Impression / 3rd Impression

