Music City USA Charley Crockett

Info Musikrichtung: Modern Country



VÖ: 17.09.2021



(Thirty Tigers)



Gesamtspielzeit: 49:48



Internet:



https://www.charleycrockett.com/

http://www.thirtytigers.com/

http://oktoberpromotion.com/

Zur letztjährig erschienenen Platte, "Welcome To Hard Times", von Charley Crockett, hatte ich bemerkt, dass er musikalisch fernab jeglichen Mainstreams, fernab neuer Strömungen, unterwegs war und sich alter Tugenden dieser Musik, Texas, Outlaw Country , bediente und diesem noch einen speziellen Schuss von Independent Country verpasste.



Nun liegt mir der Nachfolger vor, Music City USA heisst es nun. Traut man dem Eröffnungssong, "Honest Fight", muss man der Meinung sein, diese Mischung wiederhole sich mit der neuen Platte. Doch bereits "I Need Your Love" weist in eine andere Richtung. Mittels Bläserarrangements und dem Aufbau des Songs tendiert das eindeutig in Richtung Soul, in etwa so, wie man ihn einst von Musikern/innen auf dem Soul-Label STAX Records hörte. Von Country ist nun keine Spur mehr vorhanden. Ja, ich bin überrascht.



Und das geschieht dann nicht nur einmal. "This Foolish Game" arbeitet mit Blues-Elementen und ist erneut mit einem dezenten Soul-Gewand eingekleidet, so wie "I Won’t Cry" erneut in Richtung Soul schwenkt. Und hier empfinde ich den Gesang als nicht gerade sehr gelungen für dieses Genre, da fehlt mir die Seele des Souls dann doch.



"The World Just Broke My Heart", "Are We Lonesome Yet", "Just So You Know", und vor Allem der Titelsong, mein Favorit, und einige andere Titel schwenken dann wieder hin zum klassischen Country, "Round This World" nimmt eine Art "Hybrid-Stellung" ein, wie auch weitere Songs, die mich allesamt in ihrem Gesamteindruck nicht so zufrieden stellen können wie die Musik des Vorläufers. Darüber hinaus habe ich mitunter den Eindruck, dass die Emotionen relativ knapp gehalten werden, mitunter schwebt die Country-Stimmung sehr an der Oberfläche, es fehlt so etwas wie durchgehende Leidenschaft. Andererseits kann man natürlich auch diese recht entspannte Stimmung betonen, die den Charakter der Musik bestimmt.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Honest Fight

2 I Need Your Love

3 The World Just Broke My Heart

4 Are We Lonesome Yet

5 This Foolish Game

6 Round This World

7 Music City USA

8 Just So You Know

9 Lies And Regret

10 I Won’t Cry

11 Smoky

12 Muddy Water

13 518

14 Only Game In Town

15 Hanger On

16 Skip A Rope



Besetzung Charley Crockett (vocals, guitar)

Kullen Fox (piano, B3, harpsichord, vibraphone, trumpet, electric piano)

Alexis Sanchez (acoustic guitar, lead guitar - #5)

Mario Valdez (drums, conga)

Colin Colby (background vocals, acoustic guitar, lead guitar - #2, 10)

Mark Neill (background vocals, mellotron, electric guitar, acoustic guitar, 6 string bass, percussion)

Billy Horton (acoustic bass, electric bass - #5)

Nathan Fleming (pedal steel)

Erik Hokkanen (fiddle)

Ben Davis (saxophone)

Roger Brainard (dobro)

Makinsey Rosser (background vocals)

Taylor Grace (background vocals)