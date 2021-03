Bad For You The Steeldrivers

Bei The Steeldrivers handelt es sich um eine Band aus Nashville, Tennessee. 2008 veröffentlichte man das Debüt-Album, damals gerade mit einem neuen Leadsänger, dem später noch bekannt gewordenen Chris Stapleton. Bereits 2010 verließ er die Formation wieder, und Gary Nichols wurde der Nachfolger, doch seit 2018 ist Kelvin Damrell der neue Leadsänger, und debütiert gleichzeitig mit dem neuen Album, Bad For You.





Von Beginn hatte man sich dem Bluegrass verschrieben, mit typischer Instrumentierung, geleitet von Stapleton's kratziger Stimme dazu natürlich der für diese Musikrichtung klassische mehrstimmige Gesang. Gary Nichols' Stimme war dann ein wenig im Rock geerdet, und nun klingt es erneut anders. Auch Damrell könnte gut als Rocksänger durchgehen und erweist sich als kräftiger Shouter.



Stilistisch ist man auch nicht beim puren Bluegrass verblieben, die Band hat sich geöffnet, Spuren von Countrymusik, R & B und Rock haben ganz dezent Einzug gehalten. Doch im Kern bleibt dieser akustisch orientierte und von Fiddle, Mandoline, Banjo und akustischer Gitarre getragene Sound, und wenn dann schon "The Bartender" erklingt, dann fühlt man sich halt wieder im "Bluegrass Heaven". Auch die Harmony Vocals tragen dazu bei, nur der Leadsänger wirkt innerhalb dieser Stimmung ein wenig wie ein Exot. Schließlich ist er tatsächlich ein Rocksänger aus Kentucky.



Das ist aber nicht negativ behaftet, sondern eine Feststellung, schließlich wahrt die Band hiermit und dadurch dieses gewisse Quäntchen an Individualität, das sie besonders macht. Und das Besondere zeichnet sich vor Allem auch dadurch aus, dass die oben bereits erwähnten Einflüsse geschickt eingearbeitet werden, so zum Beispiel der Hauch von Blues beim "12 O'Clock Blues" oder von Cajun aus Louisiana bei "Glad I'm Gone".



Besonders harmonisch wirken für mich jedoch die mehr an reinem Bluegrass orientierten Songs, wie "I Choose You", mit diesen herrlich fließenden und lockeren Harmonien, dazu ein feines kleines Mandolinen-Solo, all das swingt beherzt, angetrieben durch den akzentuierenden Bass von Mike Fleming. Im Übrigen erweist sich auch Tammy Rogers an der Fiddle als exzellente Musikerin ihres Fachs, gerade bei solchen wehmütigen Titeln wie "Falling Man" passt es wunderbar mit dieser emotionalen ausdrucksstarken Spielweise. Auch als Songwriterin setzt sich Tammy eindrucksvoll in Szene, entstand doch jeder Song mit ihrer Unterstützung.



Es sollte mich nicht wundern, dass auch Bad For You ein weiterer Anwärter auf eine Grammy-Nomierung wird, wie es bereits in der Vergangenheit einige Male der Fall war, 2015 gar für das beste Bluegrass-Album.





Wolfgang Giese

Trackliste 1 Bad For You

2 The Bartender

3 12 O'Clock Blues

4 I Choose You

5 Falling Man

6 Forgive

7 Glad I'm Gone

8 Innocent Man

9 Mama Says No

10 Lonely And Being Alone

11 When A Heart Breaks



Besetzung Richard Bailey (banjo)

Kelvin Damrell (guitar, lead vocals)

Mike Fleming (bass, harmony vocals)

Tammy Rogers (fiddle, viola, octave violin, harmony vocals)

Brent Truitt (mandolin, octave mandolin, baritone guitar)

John Paul White (guest harmony vocals - #8)