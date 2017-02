Rip It Up Thunder

Info Musikrichtung: Hard Rock



VÖ: 10.02.2017



(earMusic)



Gesamtspielzeit: 51:20



Internet:



http://www.thunderonline.com

Meiner Meinung nach muss man jedes Album von Thunder genießen. Man weiß ja nie so genau, wann die Briten sich mal wieder auflösen um sich ein paar Jahre später wieder im Studio zu treffen. Irgendwann könnte die Bandauflösung endgültig sein. Wenn ich mir den neuen Longplayer Rip It Up aber so anhöre, dann ist noch ausreichend Feuer in der Band um noch eine ganze Reihe hochklassiger Hard Rocker aus der Hüfte zu schießen.



Das Comebackalbum Wonder Days war und ist wirklich wundervoll. Rip It Up schafft das Kunststück noch eine kleine Prise Rock-Genialität oben drauf zu streuen. Die Riffs sitzen, die Rhythmen sind packend und Sänger Danny Bowes ist der unumstrittene Fixpunkt in den Songs. Die soulig-bluesige Rockröhre ist vielleicht nicht einzigartig, aber halt einfach immer wieder toll anzuhören.



“No One Gets Out Alice“ eröffnet Rip It Up stampfend. Der Song grooved locker und macht Appetit. Der nun folgende Titelsong nimmt den Faden auf hat aber eine deutliche Bluesschlagseite, sehr fein. Dann nehmen Thunder deutlich mehr Fahrt auf. “Shakedown“ versprüht einfach gut Rock `N´ Roll Laune. Das Highlight bis dahin ist allerdings “She Likes The Cocaine“. Pianoklänge und abgefahrene Gitarrenklänge machen den Song zu etwas Besonderem.



Rip It Up ist ein verdammt gutes Album, welches sich perfekt in die Reihe von hochklassigen Thunder Alben einreiht.



Rainer Janaschke

Trackliste 1 No One Gets Out Alive 4:22 2 Rip It Up 4:43 3 She Likes The Cocaine 4:34 4 Right From The Start 5:24 5 Shakedown 4:09 6 Heartbreak Hurricane 4:47 7 In Another Life 4:57 8 The Chosen One 5:09 9 The Enemy Inside 3:10 10 Tumbling Down 5:26 11 There's Always A Loser 4:39

Besetzung Luke Morley: Guitars

Danny Bowes: Lead Vocals

Harry James: Drums

Ben Matthews: Guitars, Keyboards

Chris Childs: Bass