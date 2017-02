Jährlich haut Sven Väth einen Mix seiner Lieblingsstücke raus. The Sound of the 17th Season ist der aktuelle, sich auf das Jahr 2016 beziehende Streich. Im Prinzip ist alles, was dazu zu sagen ist, bereits im letzten Monat zu dem Vorgänger gesagt worden.



Warum es nun zwei Punkte mehr gibt? Nun, Väth hat einige etwas weichere, harmonischere Tracks am Start. Das schraubt den Techno-Nerv-Faktor geringfügig herunter. Empfehlen kann ich das Teil, das auch äußerlich ebenso spartanisch serviert wird, wie der Vorgänger, deshalb noch lange nicht.



Norbert von Fransecky

Trackliste

CD 1

1 Harald Björk - Sabor latino (Mix of Life Version) (11:54)

2 Ripperton - Ordine gigante (4:38)

3 Rhauder & Paul St. Hilaire - Molekule (4:48)

4 Love over Entropy - Sea (5:20)

5 Kamran Sadeghi - Flow me (6:51)

6 Alex & Digby - Angolan Rumble (4:39)

7 Traumer - Ijah (7:44)

8 Omar S - Don't disturb Björn (Single feat. John FM) (6:58)

9 Eddie Fowlkes - Oriane (5:41)

10 C-Rau - Sheeos unn Note (6:25)

11 Off - Electrica Salsa (Roman Flügel Remix) (4:32)

12 Pantha du Prince - Dream yourself awake (9:37)



CD 2

1 Levon Vincent - A1 (4:04)

2 Redshape - Tel Aviv (4:55)

3 Hot City Orchestra - The Nine (André Galluzzi Remix) (4:23)

4 Adam Port - Sonnenfinsternis (4:17)

5 Damian Lazarus - Trouble at the Seance (Kölsch Remix) (6:04)

6 Margot - Er suonone (4:45)

7 Danny Daze - Swim (5:31)

8 Sven Väth - Robot (Kölsch Remix) (6:37)

9 Slam - Take you there (feat. Mr. V) (6:36)

10 Floorplan - Spin (5:03)

11 Beat Skills - Fifth Gear (5:00)

12 Johannes Heil - By Night (Part One) (5:37)

13 Emmanuel - Entrotera (4:31)

14 Konstantin Sibold - Mutter (9:23)