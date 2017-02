Licence to kill Newton / Rainbow Project

Who the fuck is Chris Rainbow? Offenbar nicht der Chris Rainbow, an den ich dachte, als ich erstmals von diesem Project hörte. Denn dieser Chris Rainbow, der u.a. bei Alan Parsons und Camel gesungen hat, ist bereits 2015 verstorben. Der Chris Rainbow des Newton / Rainbow Projects hat dagegen noch im Dezember 2016 Kommentare auf der Label Homepage hinterlassen.



Wer auch immer dieser Chris Rainbow ist, er hat gemeinsam mit dem Uriah Heep-Gründungs-Bassisten Paul Newton ein Album veröffentlicht, das nicht nur zwei Uriah Heep-Cover von deren erstem Album enthält, sondern fast in seiner Gänze in den Uriah Heep-Backkatalog passen würde, auch wenn der eine oder andere Einfluss aufgenommen wurde, der bei Heep nie eine Rolle gespielt hat.



Da wäre zum einem das gleich zwei Mal vertretene „Watching my last Chance fade away”, eine reinrassige Country-Nummer, die in der alternativen Version sogar so richtig die Gitarre schluchzen lassen darf. Dann baut Paul Newton mit diesem Projekt gelegentlich so nah an den Wurzeln des Rock’n’Roll, wie es das Uriah Heep lediglich auf ihrer ersten Live-LP einmal mit dem Medley aus Rock’n’Roll-Klassikern gemacht haben. Auch hier spielt in diesem Zusammenhang eine Cover-Version eine Rolle, das ursprünglich von Big Joe Williams stammende „Baby, please don’t go“, das Newton und Rainbow fast so gut in Szene setzen, wie einst AC/DC. An die haben Newton und Rainbow offenbar auch bei „Standing on the Rock“ gedacht, der simple, aber effektive Rocker erinnert beim Start verblüffend an Australiens Finest. Aber auch ohne solche Promi-Bezüge können’s die beiden. Der Rock’n’Roll „Mister tell me“ gehört zu den Highlights des Albums.



Ansonsten deckt License to rock ein schönes Spektrum von dem ins Ohr gehenden Akustik-Rocker „Last Man standing“ über das Heep-compatible Piano-Zwischenspiel „The Mage“ bis hin zu dem dramatisch aufgebauten „Satan’s Claw“ ab. Auch damit ordnet sich das Projekt eher den oft recht vielfältig aufgebauten Rock Alben der 70er zu, als den oft durchgehend aus einer Tüte stammenden Scheiben der letzten 20 Jahre.



Auch ne Art von Retro! Und das ist gut so!



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Walking in your Shadow 4:19 2 This lonely Road 5:43 3 Last Man standing 5:08 4 Standing on the Rock 3:59 5 Watching my last Chance fade away (Acoustic) 4:09 6 Baby please don't go 3:13 7 All's not lost 4:59 8 Real turned on 3:34 9 The Mage 0:56 10 Satan's Claw 5:44 11 Mister tell me 4:29 12 Let the Dice keep rolling 4:31 13 Watching my last Chance fade away (Alt Version) 4:21 14 Last Man standing (feat. Gary Harper) 5:07

Besetzung Paul Newton (B, Back Voc <12>)

Chris Rainbow (Voc, Git)

Big Ted Turner (Keys, Programming)

Gary Harper (Dr <8,12,14>)

Charlie Hancock (Back Voc <2,4,7,11>)