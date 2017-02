Blues In Orbit + The Cosmic Scene Duke Ellington

Musikrichtung: Big Band Jazz



VÖ: 27.01.2017



Essential Jazz Classics (Columbia)



Gesamtspielzeit: 149:54



http://www.dukeellington.com/

http://www.in-akustik.de/de/



Wenn es um Big Band geht, ist unter anderem auch der Name Duke Ellington nicht fern.

Edward Kennedy “Duke“ Ellington lebte vom 29. April 1899 bis zum 24. Mai 1974. Als Pianist und Komponist hat er deutliche Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen mit vielen mittlerweile als Jazzstandards bekannten Stücken, zum Beispiel “It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)“, “In a Sentimental Mood“, “C Jam Blues“, oder ganz besonders das vom Bandmitglied und Arrangeur Billy Strayhorn komponierte “Take the “A” Train“.



Die Aufnahmen dieser Doppel-CD entstanden zwischen den Jahren 1947 und 1959.

Jedoch stehen im Mittelpunkt zwei Originalplatten, einmal Blues In Orbit, aufgenommen 1959 und The Cosmic Scene, eingespielt 1958. Die Titel sollen angeblich Bezug nehmen auf Entwicklungen in der Raumfahrt, zum Beispiel die erfolgreiche sowjetische unbemannte Sputnik 1 - Mission am 4. Oktober 1957.



Nun, so „spacig“ wie bei Sun Ra klingen die Aufnahmen natürlich nicht, der Duke und seine Erdbewohner bleiben auf dem Boden seines typischen Sounds, dabei wurde die erste Platte mit Big Band- Besetzung die zweite im Nonett-Format (The Spacemen) aufgenommen. Dabei kam es auch zur Auffrischung alter und bereits bekannter Titel. Durch die Reduzierung der Mannschaft klingen die Songs ein wenig anders und so wurde dieses Album in einer Ellington-Biografie von Hans Ruland auch als Duke‘s erste auf Platte festgehaltene Auseinandersetzung mit dem Bebop bezeichnet. Das ist gar nicht einmal so abwegig, und der für mich wichtige Aspekt ist jener, dass mehr Freiraum für die Solisten besteht.



Blues In Orbit entstand in einer nächtlichen Session und die Musik wirkt sehr gelassen und entspannt, ohne den Druck, der durch die Gestaltung anderer Alben als Konzeptalben geschaffen wurde. Hier fließt die Musik frei und ungezwungen und swingend.

Beiden Alben gemein ist der jeweilige Einsatz der hochqualifizierten Musiker, die durch hervorragende Soli glänzen, sei es Clark Terry an der Trompete oder Paul Gonsalves am Saxofon.



Wolfgang Giese

Trackliste CD1:

Blues in Orbit



1 Three J’s Blues (2:56)

2 Smada (2:40)

3 Pie Eye’s Blues (3:30)

4 Sweet & Pungent (4:06)

5 C Jam Blues (4:54)

6 In A Mellow Tone (2:45)

7 Blues In Blueprint (3:46)

8 The Swingers Get The Blues, Too (3:11)

9 The Swinger’s Jump (3:56)

10 Blues In Orbit (2:31)

11 Villes Ville Is The Place, Man (2:35)

12 Track 360 (2:06)

13 Sentimental Lady [Aka I Didn’t Know About You] (4:04)

14 Brown Penny (3:05)

15 Pie Eye’s Blues [Alt Tk] (3:34)

16 Sweet & Pungent [Alt Tk] (3:55)

17 The Swinger’s Jump [Alt Tk] (3:54)

18 Blues In Orbit [Alt Tk] (2:41)

19 Track 360 [Alt Tk 1] (2:03)

20 Track 360 [Alt Tk 2] (2:08)

21 Smada [Original 1951 Version] (2:50)

22 Smada [Rare 1951 Alt Tk] (2:55)

23 Brown Penny [Original 1947 Version] (3:09)





CD2:



Duke Ellington’s Spacemen: The Cosmic Scene



1 Avalon (3:24)

2 Body And Soul (4:59)

3 Bass-Ment [Aka Discontented] (3:06)

4 Early Autumn (3:12)

5 Jones (2:57)

6 Perdido (2:52)

7 St. Louis Blues (5:09)

8 Spacemen (2:35)

9 Midnight Sun (3:40)

10 Take The “A” Train (5:02)

11 Body And Soul [Alt Tk] (4:48)

12 Jones [Alt Tk] (2:37)

13 Body And Soul [1952 Columbia Version] (2:59)

14 Body And Soul [1955 Capitol Version] (4:52)

15 Bass-Ment [Aka Discontented] [1956 Version] (3:04)

16 Perdido [1959 Version] (4:39)

17 St. Louis Blues [1959 Version] (5:54)

18 Spacemen [Aka Three Trumps] [1957 Version] (2:48)

19 Take The “A” Train [1952 Version] (8:03)



Besetzung Duke Ellington (piano)

Ray Nance (trumpet, violin)

Britt Woodman (trombone)

Booty Wood (trombone)

Matthew Gee (trombone)

Jimmy Hamilton (clarinet, tenor sax)

Russell Procope (clarinet, alto sax)

Johnny Hodges (alto sax)

Paul Gonsalves (tenor sax)

Harry Carney (baritone sax, bass-clarinet, clarinet)

Jimmy Woode (bass)

Jimmy Johnson (drums)

Billy Strayhorn (piano)

Cat Anderson (trumpet)

Harold “Shorty“ Baker (trumpet)

Clark Terry (trumpet)

Quentin Jackson (trombone)

John Sanders (trombone)

Bill Graham (alto sax, tenor sax, baritone sax)

Sam Woodyard (drums)

Nelson Williams (trumpet)

Joan Tizol (trombone)

Willie Smith (alto sax)

Wendell Marshall (bass)

Louie Bellson (drums)

Shelton Hemphill (trumpet)

Francis Williams (trumpet)

Wilbur “Dud“ Bascomb (trumpet)

Tyree Glenn (trombone)

Lawrence Brown (trombone)

Claude Jones (trombone)

Al Sears (tenor sax)

Freddie Guy (guitar)

Oscar Pettiford (bass)

Sonny Greer (drums)

Kay Davis (vocals)

Willie Cook (trumpet)

Hilton Jefferson (alto sax)

Betty Roche (vocals)

Rick Henderson (alto sax)

Dave Black (drums)

Andrew “Fats“ Ford (trumpet)

Harry “Sweets“ Edison (trumpet)

Les Spann (guitar)

Sam Jones (bass)

Jo Jones (drums)