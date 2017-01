Picture Perfect Jessica Gall

Die in Berlin geborene Jessica Gall studierte Jazz und finanzierte sich dieses Studium unter anderem als Background-Sängerin zum Beispiel für Phil Collins und Sarah Connor. Nach ihrer ersten eigenen Platte im Jahre 2008 ist Picture Perfect nun ihre fünfte Veröffentlichung.



Frühere Aufnahmen der Dame orte ich im Bereich Singer/Songwriter, oft mit einem gewissen Quäntchen Jazz behaftet, und so wurde sie einst auch schnell in die Schublade Jazz einsortiert. Das passt aber nun gar nicht. Denn von Jazz ist ihre Musik eigentlich meines Erachtens recht entfernt. Der Kollegin Norah Jones geht es da sicher ähnlich.

“Wonderland (Firefly)" vom Album “Riviera“ ist übrigens einer jener Songs, die mir ausgesprochen gut gefallen und wo ich die Sängerin auch am besten aufgehoben sehe. Das genannte Album und die Liveversion davon, “Riviera Live Concert“, halte ich für die besten Platten bisher, dabei ist das Livealbum das für mich wirklich am meisten bewegend, denn genau mit jener Musik, empfinde ich diese unwiderstehliche Harmonie, die aus dem Zusammenwirken von ihrer Stimme und den dortigen nicht so üppigen Arrangements resultiert.



Und genau diese stimmige Kombination vermisse ich auf dem neuen Album gelegentlich, es wirkt auf mich in der Gesamtschau lebloser und künstlicher im Ausdruck. Dabei startet die Platte mit “World To Me“ eigentlich sehr ansprechend, auf das coole Fingerschnippen kann ich jedoch gut und gern verzichten, den Rhythmus kann man auch ohne das nachvollziehen. Da ist der nachfolgende Titelsong interessanter gestaltet, hier strahlen Wärme und Melodik. In diese, für mich sehr positive Richtung, zielen auch die Songs “You Feel“, “Misty Mornings“ mit der sehr geschmeidigen Bassbegleitung und mit dunklem stimmlichen Timbre vorgetragen, im Übrigen mein Lieblingssong, und zum Schluss dann das leicht mystisch anklingende “Hold Up The Sky“.

Allein diese Songs halten die Fahne der Vorgänger aufrecht, und ich würde es begrüßen, würde dieser Weg weiterverfolgt werden.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 World To Me (3:30)

2 Picture Perfect (5:47)

3 Real Life Girl (4:12)

4 You Feel (3:26)

5 Impossible (4:26)

6 Holding On (4:25)

7 Outbound Line (4:14)

8 Misty Mornings (4:48)

9 Sorrow Breaker (5:15)

10 Hold Up The Sky (5:12)



Besetzung Jessica Gall (vocals, backing vocals)

Robert Matt (piano, keyboards, programming, backing vocals)

Johannes Feige (guitars, backing vocals)

Björn Werra (bass guitar)

Martell Beigang (drums)

Special Guests:

John Goldsby (double bass - #8)

Jo Ambros (pedal steel guitar - #8)

Andreas Henze (double bass - #4)

Hartmut Unger (backing vocals - #4)