Bloodline Xixa

Info Musikrichtung: Desert Rock



VÖ: 05.02.2016



(Glitterhouse / Indigo)



Gesamtspielzeit: 56:07



Internet:



http://www.xixamusic.com

Gehört Ihr zu den gut 99 Prozent der Menschheit, an denen die Veröffentlichung von Bloodline vor knapp einem Jahr völlig unbemerkt vorbei gegangen ist? Dann könnt Ihr von Glück sagen. Nicht immer bestraft das Leben die, die zu spät kommen. Viel zu lange hat das Debüt von Xixa auf meinem Schreibtisch gelegen. Aber das gibt Euch die Gelegenheit das Anfang 2016 Verpasste, Anfang 2017 nachzuholen.



Desert Rock will die Truppe aus Arizona ihren Mix nennen. Okay, Rock-Musik ist es, und rund um Tuscon herum ist reichlich Wüste. Musikalisch ist das Ganze aber eher ein wilder Mix. Rock, Reggae, psychedelische Momente, Folkiges, Osteuropa-Flair, asiatische Sounds, und Edelschnulzen sind einige der Zutaten, die in einer knappen Stunde unterbracht werden.



Der vorherrschende Eindruck ist dabei ein sehr rhythmischer, sehr lebendiger Auftritt von erdverbundener Kraft.



Da kann man leicht und relaxt in den Hüften schwingen („Nena Linda“). „Down from the Sky! platziert eine Art Bauchtanz in einer geheimnisvoll düsteren Atmosphäre. „World go away“ ist die besagte Edelschnulze. Der Reggae tobt sich in dem sehr schicken „Killer“, in „Golden Apparition“ und dem als hidden Track angehängten Instrumental aus.



Eine tolle Scheibe, die bei großem Abwechslungsreichtum nie den Eindruck vermittlet, zusammengestückelt zu sein.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Bloodline 3:22 2 Vampiro 3:14 3 Killer 4:13 4 World go away 4:02 5 Down from the Sky 5:27 6 Pressures of Mankind 6:17 7 Golden Apparition 4:38 8 Dead Man 4:44 9 Nena Linda 4:00 10 Living on the Line 10:09 11 * Pause * 2:50 12 Reggae-Instrumental 3:10

Besetzung Brian Lopez

Gabriel Sullivan

Jason Urmann

Geoffrey Hidalgo

Efren Cruz Chavez

Winston Watson



Gäste:

Iyad Moussa ben Abderahmane (Voc <4>, Git <4>)

Katherine Byrnes (Voc <1,10.1)

Logan Phillips (Spoken Words <10.1>)