Sarah Joyce heißt sie eigentlich, die am 3. Juni 1979 in Pakistan geborene und unter dem Künstlernamen Rumer firmierende Sängerin und Songwriterin. Im Jahre 2010 gab es ein Debütalbum, mit recht großem Erfolg stieg es hoch in die britischen Charts.



Songwriterin, so erwähnte ich gerade. Doch nachdem sie 2012 mit “Boys Don't Cry“ bereits ein Album mit Coverversionen veröffentlichte, hat sie sich mit dem neuen Album erneut auf die Talente Anderer verlassen. (nun ja, “Into Colour“ aus 2014 bestand dafür aus eigenen Songs)



Hatte ich anlässlich meiner Vorstellung von “Boys Don’t Cry“ unter anderem noch bemerkt, dass die Musik „die Größe solcher Komponisten wie Burt Bacharach und die Atmosphäre einer Dusty Springfield atmet“, so gelingt es mir nun mühelos, den Schwenk zu dieser Platte zu vollziehen. Denn Rumer präsentiert hier bekannte und weniger bekannte Kooperationen von Burt Bacharach und Hal David, einige davon mittlerweile Klassiker des Great American Songbook.



Das Album entstand in Zusammenarbeit mit dem Arrangeur und Komponisten Rob Shirakbari, dem Ehemann der Künstlerin. Songs von David und Bacharach kennen wir wohl alle, und auch einige der hier vorgestellten Lieder bringt man rasch in Zusammenhang mit solchen Interpreten wie Dusty Springfield, Shirley Bassey oder Dionne Warwick. Doch davon sollte man sich lösen, denn Rumer versucht ihre eigene Interpretation vorzustellen. Und so mag man sich angesichts eines Songs wie “What The World Needs Now Is Love“ sicherlich fragen, warum der nicht in dem bekannten Tempo der Interpretation von Jackie DeShannon angegangen wird. Es wirkt insofern befremdlich bei einigen Songs, aber das wiederum sollte für Rumer und ihren Produzenten sprechen.



Der Stimmung der Platte liegt grundsätzlich ein recht verträumter und mitunter auch melancholischer Ausdruck zu Grunde, von hohem emotionalem Anspruch. Eigentlich klingt es, simpel auf den Punkt gebracht, sehr unterhaltsam und schön. Und dabei ist es trotz der mehr oder weniger bekannten Standards gelungen, Persönlichkeit auszudrücken.

Bacharach selbst ließ es sich übrigens nicht nehmen, auf “This Girl’s In Love“ selbst mitzuwirken, aus Sicht der Künstlerin eine hohe Ehre, die ihr damit zu Teil wurde.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 The Look Of Love

2 Balance Of Nature

3 One Less Bell To Answer

4 Are You There (With Another Girl)

5 (They Long To Be) Close To You

6 You’ll Never Get To Heaven (If You Break My Heart) Now Is Love

7 Land Of Make Believe

8 A House Is Not A Home

9 Walk On By

10 The Last One To Be Loved

11 This Girl’s In Love

12 What The World Needs Now Is Love