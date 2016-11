Hold on … Life is calling The Livesays

Info Musikrichtung: Rock / AOR



VÖ: 03.10.2016



(Echo XS)



Gesamtspielzeit: 58:13



Internet:



http://www.thelivesaysmusic.com

Der Name Billy Livesay sagte mir erst mal gar nichts, aber ich war schnell auf der richtigen Spur. Als Hold on … Life is calling in den Schacht meines CD-Wechslers rutschte hörte ich überrascht auf, ein Fragezeichen im Gesicht. Ich hatte doch derzeit gar keine Springsteen-Scheibe im Programm? Denn genauso hört sich „I’m coming home an“, bevor es etwas härter zu rocken beginnt. Ein Blick in den ausführlichen Promozettel belehrte mich dann auch, dass Billy Livesay zwölf Jahre als Gitarrist und Sänger bei der Band von Clarence Clemons war und so tatsächlich quasi zur Familie gehört.



Allerdings ist der klassische Rock-Sound vom „Boss“ nur eine der Facetten, die die Livesays funkeln lassen. „ Why you want to keep on lovin' me” könnte aus der Werkstatt von Foreigner stammen, und die „Angels of the new Millenium” würden auf einem (frühen) Sting-Album kaum auffallen.



In diesem Genre erwachsener Rock—Musik machen die Livesays eine gute Figur, ohne – das ergibt sich aus dem bereits Gesagten – sonderlich für Innovationen zu sorgen. Aber solange man Traditionen so authentisch pflegt, kann das kein Grund zur Kritik sein.



Eine Promo der nächsten Scheibe ordere ich schon jetzt!



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 I'm coming home 4:56 2 Angels of the new Millenium 3:45 3 Pop Star 3:53 4 No Promises 4:47 5 Call on me 4:43 6 I've heard the Truth before 4:30 7 I'd change everything 5:13 8 This Side of Town 4:42 9 Libertine 4:03 10 Why you want to keep on lovin' me 4:09 11 Pick yourself up 5:02 12 It's what I have to do 4:11 13 Turn it around 4:17

Besetzung Billy Livesay (Lead Voc, Git, Piano, Perc)

Victor Berrios (Hammond, Voc)

Jorge Laplume (B)

Eddie Zyne (Dr)



Gäste:

Timothy Murphy (Piano <5,8,10>, Back Voc <5,8,10>)

Luke Sipka (Piano <12>)

John Quinn (Piano <7,9>)

Victoria Livesay (Back Voc <13>)

Eminia Laplume (Back Voc <13>)

Debi Berrios (Back Voc <13>)

Susan Zyne (Back Voc <13>)