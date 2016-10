Backlog Steve Khan

Info Musikrichtung: Jazz, Latin, Fusion



VÖ: 23.10.2016



(ESC Records [ESC 3755-2])



Gesamtspielzeit: 69:23



Internet:



http://www.stevekhan.com

http://www.esc-records.de

Steve Khan gehört schon seit den siebziger Jahren zu den renommiertesten Gitarristen. Er spielte zum Beispiel mit Miles Davis, Billy Cobham, den Brecker Brothers, David Sanborn aber auch mit James Brown, Quincy Jones oder Steely Dan. Er gehört zu den „22 All-Time Greates Guitarists“ und hat mit seinen Soloveröffentlichungen ebenfalls überzeugen können, zuletzt mit Subtext (2014). Nun gibt es ein neues Album.



Backlog erscheint wieder bei ESC Records und reiht sich nahtlos an den Vorgänger an. Eingespielt wurde das Album mit fast derselben Besetzung. Nur Mark Walker ist für Dennis Chambers am Schlagzeug mit an Bord. Das steht für Kontinuität und musikalisch gibt es wieder überhaupt nichts zu meckern. Der Jazz und Latin-Jazz begeistert von der ersten Sekunde an. Die Songauswahl ist sehr gelungen. Standards und Klassiker werden in begeisterten Versionen dargeboten. Die Spielfreude ist allen Musikern anzumerken und die Arrangements überzeugen mit vielen Feinheiten und perfektem Zusammenspiel, wobei auch die hochkarätigen Gäste mit zu nennen sind. Egal ob Randy Brecker (Trompete), Bob Mintzer (Tenor Sax), Mike Mainieri (Vibraphon) oder Rob Mounsey (Keyboards), alle geben bei ihren Gastauftritten das Tüpfelchen auf das i. Und Tatiana Parra gibt dem letzten Stück “Catta“ mit ihrer Stimme noch den richtigen Dreh, auch wenn sie 'nur' den Klang der Musik einfärbt. Steve Khan ist zwar immer Herr im Hause, doch lässt er den Mitspielern genügend Raum sich zu entfalten. Sein eigenes Spiel ist wie gewohnt auf allerhöchstem Niveau und es macht einfach Spaß, seinem Spiel zu lauschen, egal ob in der reinen Begleitung der anderen Musiker (was oft etwas übersehen wird) oder als Solist. Seine Musikalität ist unglaublich.



Backlog ist wie das Vorgängeralbum auf allerhöchstem Niveau und zeigt enorm entspannte Musik mit tollen Musikern und einem Steve Khan, der mit fast 70 Jahren noch immer Höhepunkte setzten kann. Empfehlung!

Ingo Andruschkewitsch

Trackliste 1 Criss Cross (Entrecruzado) (Thelonious Monk) 5:41 2 Concepticus in C (Greg Osby) 5:34 3 Latin Genetics (Genética Latina) (Ornette Coleman) 8:06 4 Our Town (Nuestro Pueblo) (Sammy Cahn-Jimmy Van Heusen) 7:05 5 Head Start (Ventaja) (Bobby Hutcherson) 5:53 6 Rojo (Bobby Hutcherson) 6:35 7 Invisible (Ornette Coleman) 8:23 8 Emily (Johnny Mandel-Johnny Mercer) 6:00 9 Go Home (Vete a Casa) (Stevie Wonder) 7:46 10 Catta (Andrew Hill) 8:20

Besetzung Steve Khan: Guitar

Rubén Rodríguez: Baby Bass & Electric Bass

Mark Walker: Drums

Marc Quinones: Timbal, Bongo, & Percussion

Bobby Allende: Conga, Bongo



Guest Artists:

Randy Brecker: Trumpet [3]

Bob Mintzer: Tenor Sax [7]

Mike Mainieri: Vibes [5]

Rob Mounsey: Keyboards [2][6][7] & [9]; Orchestrations [3][6] & [10];Orchestral Arrangements on “Our Town” & “Emily”

Tatiana Parra: Voice [10]