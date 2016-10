Heinz Die Aeronauten

Info Musikrichtung: Deutsch-Rock



VÖ: 09.10.2015



(Rookie / Cargo)



Gesamtspielzeit: 44:34



Humor und Rock’n’Roll; Elektro-Rock mit Soul gepaart; stampfende Rhythmen und swingende Melodien; und immer wieder ein höllischer Groove. Die Aeronauten klingen nach allem möglichen, aber ganz sicher nicht nach der Schweiz. Aber genau da kommen sie her – voller Leben, wie die Rheinfälle bei Schaffhausen.



Und genau damit geht‘s los. „Schaffhausen calling“ besitzt einen tollen Groove, fette Bläsersätze und eine völlig lässige Stimme – fast so was, wie german Soul. „Mittelland“ hält die Energie lässig. Das Instrumental „Ghost Detective“ nimmt etwas Power raus, verwöhnt dafür mit schönem swingendem Sound.

„Drü Tag Räge“, wohl ein alemannischer Dialekt, groovt wieder mit Bläsern und Orgel. „Ottos kleine Hardcore Band“ erinnert so stark an Iggy Pop, dass man fast glaubt, hier ein Coverversion von „Passengers“ am Start zu haben.



Eines der stärksten deutschsprachigen Alben, das ich seit langem vor mir hatte. Leider kann ich keine Ausstattungspunkte geben, da ich nur eine Promopappe vorliegen habe. Sollte das Album in guter Aufmachung mit solidem Booklet oder sogar noch mit irgendeinem Sondergimmick daher kommen, könnt ihr noch mal zwei Punkte drauf packen.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Schaffhausen calling 3:56 2 Mittelland 3:47 3 Heinz 4:00 4 Ghost Detective 4:33 5 Jeder ist eine Insel 3:38 6 Drü Tag Räge 4:19 7 Nakajima Island Horror 3:26 8 Ottos kleine Hardcore Band 3:48 9 Hey Fettsack! 5:05 10 Blind 3:50 11 Englischer Bonus Song 4:11

Besetzung Olifr M. Guz (Voc, Git)

Roman Bergamin (Trompete, Posaune)

Daniel D’Aujourd’hui (Dr)

Roger Greipl (Sax, Orgel, Voc)

Samuel Hartmann (Git)

Marc Zimmermann (B)