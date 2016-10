All Night Live Volume 1 The Mavericks

Info Musikrichtung: Country-Rock



VÖ: 14.10.2016



(Mono Mundo Recordings / Thirty Tigers / Alive)



Gesamtspielzeit: 77:54



Internet:



http://www.themavericksband.com

Die 1989 gegründeten Mavericks haben früh ihre eigene musikalische Nische zwischen neotraditioneller Country-Musik, Latin- und Tex-Mex-Einflüssen und altmodischen Rockabilly-Sounds geschaffen. Mitte der 90er schaffte man es damit zum Ruhm und erarbeitete sich nicht zuletzt durch das Auftauchen im Film „From Dusik Til Dawn“ einen gewissen Coolness-Faktor. 2004 war zwar vorerst Schluss, aber seit ein paar Jahren gibt es die Truppe wieder und man hat zwei neue Alben veröffentlicht.



Kürzlich gründete das Quartett mit Mono Mundo Recordings auch noch sein eigenes Label. Die erste Veröffentlichung ist All Night Live Volume 1. Man sieht es schon am Titel: ein Livealbum. Nicht gerade kreativ, aber allemal eine nette Geschichte. Denn die Mavericks sind eine starke Liveband, die es nicht nötig hat nur als Oldie-Jukebox durch die Lande zu ziehen. Denn auf dem Programm standen überwiegend Songs der aktuellen Platten. Man leistet sich sogar den Luxus bekannte Nummern wie „Dance The Night Away“ oder „All You Ever Do Is Bring Me Down“ außen vor zu lassen. Mutig.



Aber gute Songs schreibt die Band auch heute noch, wie die Liveplatte beweist. Um dem Ganzen noch etwas mehr Nachdruck zu verleihen, hat sich das Quartett um vier weitere Personen verstärkt, so dass hier kräftige Bläser und ein Akkordeon erklingen. Das verleiht den Songs zusätzlichen Druck, wo man als quasi Country-Band eh schon verhältnismäßig kraftvoll klingt.



Das Album zu hören macht Spaß. Lässiger Tex-Mex-Sound mit großem Getöse („All Night Long“), ausgelassen fröhliche Partystimmung („All Over Again“, „Wating For The World To End“), groovig swingender Rock’n’Roll („Stories We Could Tell“, „Dance In The Moonlight”), bluesige Einschübe („Do You Want Me To“), spaßige Ska-Anklänge („I Said I Love Youe”) oder auch mal eine geschmeidige Coverversion („Harvest Moon”) - hier tut sich was. Der Sound klingt angenehm authentisch, auch wenn vielleicht etwas zu hallend. Livestimmung kommt auf jeden Fall auf. Man sieht die tanzenden Massen regelrecht vor dem geistigen Auge.



Wer sich die aktuellen, gut im Saft stehenden Mavericks nach Hause holen möchte, ist hier gut aufgehoben!

Mario Karl

Trackliste 1 All Night Long 4:19 2 All over Again 4:04 3 Stories We Could Tell 4:02 4 What You Do to Me 3:32 5 Fall Apart 3:18 6 Do You Want Me To 4:37 7 Back in Your Arms Again 5:26 8 As Long as There's Lovin' Tonight 5:48 9 Pardon Me 3:47 10 Summertime 4:07 11 Every Little Thing About You 5:35 12 I Said I Love You 3:34 13 Harvest Moon 6:18 14 Dance in the Moonlight 6:10 15 Come Unto Me 7:25 16 Waiting for the World to End 5:52

Besetzung Raul Malo (Lead-Gesang, Gitarre)

Eddie Perez (Lead-Gitarre, Gesang)

Jerry Dale McFaddeen (Keyboard, Gesang)

Paul Deakin (Schlagzeug)

Max Abrams (Saxophon, Perkussion)

Ed Friedland (Kontrabass)

Matt Cappy (Trompete)

Michael Guerra (Akkordeon)