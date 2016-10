War Rival Kings

Info Musikrichtung: Pop, Rock



VÖ: 30.09.2016



(Deepdive Records/H´art)



Gesamtspielzeit: 40:59



http://www.facebook.com/rivalkingsband

Eigentlich gehört die Art der Musik, welche die Schweizer Rival Kings auf ihrem Album War präsentieren nicht zu meinen bevorzugten Stilen. Würde man die Musik der Band mit deutschen Texten versehen, dann wäre wohl man ganz nah dran an diesem fürchterlichen Betroffenheitspop, welcher momentan die deutschen Charts beherrscht. Vielleicht macht aber grade die englische Sprache hier den Unterschied.



Die Band ist durchaus eher in melodramatischen Tonlagen unterwegs, schafft es aber nicht in die Beliebigkeitsfalle zu tappen. War präsentiert sich als Album, welches auf den schmalen Grat zwischen Indie-Rock und Pop wandelt, ohne komplett in die eine oder andere Richtung abzudriften.



War enthält viele Facetten. Da gibt es die rockige Seite mit Songs wie “Back In Time“ und “Clocks“. Es gibt viele Songs welche vor allem durch die Atmosphäre, welche sie ausstrahlen überzeugen. Ganz vorne ist hier das wunderbare “Raise Your Flags“ oder das eher ruhige “Heroes“.



Im Gesamten ist “War“ ein eher unaufgeregtes Album, welches sich eher im Pop denn im Rock wohlfühlt.



Spannend!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Back In Time 4:18 2 Clocks 3:16 3 Bad 4:22 4 War 3:47 5 Fever 3:46 6 Raise Our Flags 4:05 7 Drown 3:01 8 Heroes 4:27 9 25 3:03 10 Hold Me Back 3:07 11 Envy The Dead 3:47

Besetzung Étienne Hilfiker – Vocals

Rafael Schwab – Guitar

Daniel Betschart – Guitar

Dominique Marcel Iten – Drums

Sandro Furrer – Bass

Christopher James Christensen – Synthesizer, Keys