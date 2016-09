Männerfreundschaften und Metaphysik Sankt Otten & N

Info Musikrichtung: Electronica



VÖ: 23.09.2016



(Denovali)



Gesamtspielzeit: 64:04



Die letzten Alben von Sankt Otten finde ich ja immer noch ziemlich klasse. Jetzt gibt es etwas Neues von den Meistern der instrumentalen und elektronischen Klangwelten. Diesmal sind die Songs aber nicht alleine von Stefan Otten und Oliver Klemm ausgeklügelt worden. Das Duo erhält Unterstützung vom Labelkollegen Hellmut Neidhart. Daher auch der Anhang im Namen Sankt Otten & N.



Die acht Songs von Männerfreundschaften und Metaphysik basieren auf frei improvisierten Studiosessions und live aufgenommen worden. Quasi so etwas wie ein musikalisches Improvisationstheater.



Einen der acht Songs hervorzuheben macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Die Mixtur aus Ambient, Drone, Electronica und (Aufpassen!) Krautrockelementen wirkt am besten, wenn man sich das Album vom ersten bis zum letzten Ton durchhört.



Die Musik ist wie immer sehr fließend, melancholich und auch irgendwie beruhigend. Wer die musikalische Entwicklung von Sankt Otten in den letzten Jahren verfolgt hat, der wird auch an Männerfreundschaften und Metaphysik seine Freude habe. Wer es gerne etwas aufgewühlter hat, der ist hier falsch!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Eigentlich ist alles schön 2 Massiere die Maschine 3 Manchmal schmeckt nichtmal der Kaffee 4 Heile Welt 5 Auf drei lassen wir los 6 Milchmädchen und Herrenschokolade 7 Diese bessere Welt ist auch nicht besser 8 Am Ende der Fahnenstange

Besetzung http://www.sanktotten.de/