Better Days [Soon]

Info Musikrichtung: Rock



VÖ: 23.09.2016



(OSCI Action Music / Alive)



Gesamtspielzeit: 39:57



Internet:



http://www.soonmusic.net/

Wenn irgendwo das Label „Dark Rock“ draufklebt, dann gehe ich oft etwas verhalten an dieses Album heran. Oft kleistern diese Bands ihre Songs mit Keyboards zu und verwaschen dadurch viel von dem Potential ihrer Songs.



Die Hamburger [Soon] machen ihre Sache da etwas besser. Das neue Album Better Days ist sehr rockig ausgefallen. Natürlich arbeitet die Band auch mit Keyboards, welche die Songs allerdings angenehm unterstützen anstatt sie zu dominieren.



Interessant sind die Songs, Sänger Eric kommt an mancher Stelle mit einem deutlichen Faible für Depeche Mode Töne rüber. Dies kombiniert mit den harten Gitarren, das hört man auch eher selten!



Anspieltipps?



Der hart rockende und kräftige Titelsong “Better Days“, das eher zurückhaltende “Truth“ und “Attemps To Deceive“. Dieser Song schlägt wieder eine etwas härtere und rockigere Gangart ein!



Better Days ist ein musikalisch interessantes Album.



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Rather In Your Mind 4:36 2 Empty Promises 4:28 3 Blessing In Disguise 4:48 4 Better Days 4:08 5 Danger At Hand 4:44 6 Against The Grain 5:31 7 Truth 5:15 8 Attempts To Deceive 4:31 9 Out Of Mind 1:56

Besetzung Lenny: Gitarre, Bass

Eric: Gesang, Keyboards

Jakob: Schlagzeug