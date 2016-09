Machine Gun, The Fillmore East First Show 12/31/1969 Jimi Hendrix

Band Of Gypsys, das war das nächste Projekt von Jimi Hendrix, nachdem er nach der Experience die kurzlebige Formation Gypsy, Sun And Rainbows aufgelöst und eine neue Band mit diesem Namen gegründet hatte, zusammen mit Billy Cox am Bass und Buddy Miles als singendem Schlagzeuger.



Wir erblicken auf einem Sticker folgenden Hinweis: Hendrix’s celebrated New Year’s Eve concert available for the first time. The Complete Performance In Its Original Sequence. Includes 9 never before released songs.

Wer danach also glaubt, diese Aufnahmen erstmalig auf CD präsentiert zu bekommen, der irrt. Denn dieses Konzert oder Teile dessen wurden bereits veröffentlicht. Ganz offiziell waren es drei Songs dieses ersten Sets am 31.12.1969, nämlich "Hear My Train A Comin'", "Izabella" und "Changes". Insofern stimmen die Angaben auf dem Sticker nicht, als es dann bei 11 Stücken ja 8 never before released songs geben müsste. Nun, die drei genannten Songs befanden sich auf der 1999 erschienenen Doppel-CD “Live at the Fillmore East. Zudem gab es auf einer 1991 veröffentlichten erweiterten Ausgabe der Platte “Band Of Gypsys“ bereits den Song “Hear My Train A Comin'“ aus der ersten Show.



Ferner veröffentlichte 2007 ein Label namens Voodoo Chile Records ein Sechser-CD-Pack mit allen Sets dieses Konzerts. [This 6 CD box contains all the music from both nights (31st December 1969 – January 1st. 1970) at the Fillmore East. This box set is part of a limited edition of 2000 numbered sets containg 6 CDs with 45 tracks, making up over 5 hours of music.] Nun, aber eben nicht offiziell!

Das ist es aber nun, als The authorized Hendrix family edition! Und – es ist den von Voodoo Chile präsentierten Aufnahmen klanglich weit überlegen. Jedes Instrument ist klar zu orten, und der Hörgewinn ist schon deutlich.



Wie auch immer war, nun gilt es, sich diesen Aufnahmen zu widmen.

Ja, die erste Ausgabe von “Band Of Gypsys“ erschien im März 1970 und wurde begeistert aufgenommen. Von jener Platte befinden sich auf dieser neuen mit den Aufnahmen aus der ersten Show zwei Überschneidungen, “Changes“, hier etwas länger, und “Machine Gun“, hier gut 3 ½ Minuten kürzer. Na ja, und “Power Of Soul“ ist ja eigentlich auch “Power To Love“…



Hendrix selbst soll seinerzeit wohl nicht so zufrieden gewesen sein mit dem Album, wäre es nach ihm gegangen, hätte man es wohl nicht veröffentlicht. In diesem Fall war es sicher gut, dass er sich nicht durchgesetzt hatte, denn sonst wäre uns sicher ein (aus meiner Sicht) Klassiker entgangen.

Denn diese Musik, diese Formation der Band Of Gypsys, war mit Sicherheit ein Vorläufer dessen, was sich später noch ereignen sollte bei der Mischung von Funk, Rhythm & Blues, Blues und Rock, und das auch noch auf Jam-Basis.

Jede/r mag es anders sehen, jedenfalls empfinde ich die Kombination dieser drei Musiker wesentlich dichter und emotionaler als jene mit Redding und Mitchell. Aber ohne diese Beiden hätte es auch die Anfangszeiten der Experience so nicht gegeben. Und so können wir froh sein, dass Hendrix diesen, leider nur kurzzeitigen, Wechsel der Musiker ausführte. Zudem kam man nun endlich in den Genuss neuer Songs, wie zum Beispiel die groovenden "Power Of Soul" und "Message To Love".



Die nun vorliegenden Aufnahmen der ersten Show ergänzen die bereits vorliegende Platte sehr gut, und ich kann nur hoffen, dass so nach und nach alle vier Shows vom 31.12.1969 und 1.1.1970 komplett veröffentlicht werden, kämen wir dann noch in den Genuss solcher Schmankerl wie das über 17 Minuten lange “Stone Free“ und das fast 17 Minuten lange Feature von Buddy Miles, “We Gotta Live Together“.

Miles Davis war es übrigens, der Hendrix damals in höchsten Tönen lobte hinsichtlich seiner langen Improvisationen:



"Jimi liked what I had done with Kind of Blue and some other stuff and wanted to add more jazz elements to what he was doing. He liked the way Coltrane played with all those sheets of sound, and played his guitar in a similar way".



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Power Of Soul (5:30)

2 Lover Man (3:13)

3 Hear My Train A Comin’ (9:06)

4 Changes (5:57)

5 Izabella (3:28)

6 Machine Gun (8:53)

7 Stop (5:29)

8 Ezy Ryder (5:55)

9 Bleeding Heart (6:37)

10 Earth Blues (6:23)

11 Burning Desire (9:39)



Besetzung Jimi Hendrix (vocals, guitar)

Billy Cox (bass, backing vocals)

Buddy Miles (drums, vocals - #4, 7, backing vocals)