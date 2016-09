The Rifters sind eine Band, die sich im Jahre 2002 im kreativen Umfeld der Musikszene New Mexicos formierte. 2004 erschien ein Debütalbum.

Don Richmond scheint Dreh- und Angelpunkt der Band zu sein, der Multiinstrumentalist betreibt auch noch ein Label und ein Studio, diese Platte ist auch in diesem Zusammenhang erschienen.

Don spielte einst in der bekannten Band aus Colorado, Tumbleweed. Aber auch die Mitstreiter waren vorher recht rührig vor Gründung dieser Formation.



Durch die verschiedenen Einflüsse ist diese Musik dann auch entsprechend lebendig und vielseitig, und im Einklang mit den drei Stimmen der Musiker entstand so ein Abbild ihrer Heimat, Musik der Berge, Folk, Bluegrass, oft sehr laidback und entspannt dargeboten.

Auf der Basis von Folk wird diese Musik mit Spuren von Country und vor allem Bluegrass gewürzt. Die durchgehend sehr beschauliche Atmosphäre besitzt etwas vom Charakter von Musik, die von Freunden rund um ein Lagerfeuer gespielt wird. Und das passt insofern auch zum Plattencover und zu den übrigen Bildern auf der Verpackung. Und so fühlt man sich rasch entschleunigt, ohne gelangweilt zu sein. Denn diese Gemütlichkeit kann schnell überspringen von den Funken dieses Lagerfeuers. Mit angenehmen Gesangsharmonien, mitunter dreistimmig, werden kleine Geschichten erzählt.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 The Architecture of a Fire (3:59)

2 A Hundred Miles (6:18)

3 In a Land Where the Wild Birds Sing (3:15)

4 I Got News for You (4:41)

5 Life up to Now (2:35)

6 John Lebleu's Ghost Dance Medicine Shirt (5:12)

7 Beautiful World (3:33)

8 A Good Problem to Have (3:26)

9 I Can Live with That (3:28)

10 Cadillac Song (2:34)

11 Charlie’s Lament (4:15)

12 The Horizon Line (4:45)