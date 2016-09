Music must destroy The Ruts DC

Info Musikrichtung: Rock / Alternative



VÖ: 16.09.2016



(Westworld / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 41:35



Internet:



http://www.theruts.co.uk

Für viele dürften The Ruts ein One Hit Wonder sein, das Ende der 70er Jahre Babylon lautstark in Brand gesetzt hatte. Davon ist heute auf den ersten Hör wenig bis nichts mehr zu spüren. Die Herren sind älter geworden, und aus dem apokalyptischen Flächenbrand ist ein gemütlich prasselndes Lagerfeuer geworden. Eins aber ist geblieben. Das Credo: Music must destroy!



Und so wird dem Schweinesystem eben nicht mehr mit dem Vorschlaghammer, sondern mit dem Seziermesser zu Leibe gegangen. Und wenn man sich erst einmal an den ruhigeren Ansatz gewöhnt hat, merkt man wie man z.B. beim Titelsong auch im Rollator noch mit druckvollem Fist-Banging anfängt.



Um nicht falsch verstanden zu werden. The Ruts DC sind keine Songwriter geworden. Aber so dicht am Punk, wie mit dem schwitzig fieberigen Opener „Psychic Attack“, sind sie auf dem kompletten Album nicht wieder. Mit dem College Rock artigem „Second Hand Child“ pendeln sie sich sogar auf dem Härtelevel von R.E.M. ein. Der Rest liegt irgendwo dazwischen.



Da gibt es den Hard Rocker „Surprise“, den man im Alice Cooper Katalog irgendwo in der Trash-Ära einordnen kann, das prägnante, fast elegische „Peace Bomb“, das weiche „Soft City Lights“, ein Pop-Songwriter-Mischling, die Streicher gestützte Ballade „Golden Boy“, den drückenden Power Rock „The Vox Teardrop“, oder „Tears of Fire“, das zwar kein Reggae ist mit seinem Rhythmus aber daran erinnert.



Highlight ist „Kill the Pain“ mit seinem prägnanten Refrain. Damit sind übrigens mehrere Songs dieses Albums gesegnet. Meistens springen sie einen nicht sofort an. Music must destroy ist ein Album, das mit jedem Hören wächst und sich am Ende recht hartnäckig im Langzeitgedächtnis festsetzt.

Norbert von Fransecky

Trackliste 1 1 Psychic Attack 3:27 2 2 Music must destroy 4:32 3 3 Surprise 4:55 4 4 Second Hand Child 4:16 5 5 Soft City Lights 5:17 6 6 Kill the Pain 3:38 7 7 Peace Bomb 5:07 8 8 Tears of Fire 2:56 9 9 The Vox Teardrop 4:11 10 10 Golden Boy 4:23

Besetzung Segs Jennings (Lead Voc, Git, B)

David Ruffy (Voc, Dr, Perc, Programming)

Leigh Heggarty (Git)