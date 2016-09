Leuchtfeuer Schandmaul

Info Musikrichtung: Folk Rock



VÖ: 16.09.2016



(Vertigo / Universal Music)



Gesamtspielzeit: 47:23



Internet:



https://www.schandmaul.de

Wo Schandmaul draufsteht, da ist in der Regel auch Schandmaul drin. Das soll heißen, dass man sich auf die deutsche Folk Band in aller Regel verlassen kann wenn es darum geht ein Album mit feiner Musik und guten deutschen Songtexten zu erhalten. Das heißt aber auch, dass sich die musikalischen Experimente bei Schandmaul immer im Rahmen gehalten haben. Was zumindest für eine mehr als solide Fanbasis gesorgt hat.



Leuchtfeuer ist das neueste Werk aus dem Hause Schandmaul. “Orleans“ startet das Album stilecht mir Dudelsacktönen, der Text nimmt sich der Geschichte von Johanna von Orleans an. Ein mehr als runder Beginn für Leuchtfeuer . “Jack O´Lantern“ zeigt mal wieder, das Sänger Thomas Lindner ein hervorragender Geschichtenerzähler ist, dieses Talent kommt übrigens bei vielen Songs dieses Albums durch!



“Tjark Evers“ ist der düsterste Song von Leuchtfeuer. Fast alle Tracks auf Leuchtfeuer sind recht eingängig ausgefallen. Lediglich “Loreley“ präsentiert sich etwas sperrig und will nicht sofort zünden.



Leuchtfeuer ist ein gutes Album geworden. Das 2014er Album Unendlich gefällt mir ein bisschen besser. Für das nächste Album würde ich mir ein paar frische Ideen wünschen!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Orleans 3:48 2 Heute bin ich König 3:44 3 Jack O' Lantern 2:34 4 Leuchtfeuer 3:47 5 Schachermüller-Hiasl 4:15 6 An Deiner Seite 3:25 7 Freunde 3:48 8 Ich werd' alt 3:06 9 Loreley 4:02 10 Herr der Wellen 4:06 11 Tjark Evers 3:52 12 Zu zweit allein (feat. Tarja Turunen) 3:39 13 Zeit 3:17

Besetzung Thomas Lindner: Gesang

Anna Katharina Kränzlein: Geige, Drehleier

Stefan Brunner: Schlagzeug

Martin Duckstein: Gitarre

Birgit Muggenthaler-Schmack: Flöte

Matthias Richter: Bass