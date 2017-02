UK-Jubiläums-Cooperation bei Tiefenrausch

Seit nunmehr fast 20 Jahren befindet sich eine Gruppe Berliner im Tiefenrausch. Das soll gefeiert werden!



Am 12. Mai 2017 wird das 20-jährige Bandjubiläum mit großartigen Gästen aus London gefeiert: King Hammond (The Selecter, Bad Manners), Operation Offbeat und The Pisdicables!!!



Das Konzert wird im neuen Festsaal Kreuzberg stattfinden. Der Vorverkauf wurde bereits gestartet. Tickets gibt es an allen Theaterkassen. Die Band erwartet viele Besucher und empfiehlt einen frühen Kartenkauf.



Und die Brexit-Unterwanderung soll nicht einseitig bleiben. Tiefenrausch werden auch in London spielen. Am 9. April stehen sie auf einem Festival zusammen mit The Toasters (USA), Operation Offbeat (UK), Pisdicables (UK) u.a. im New Cross Inn auf der Bühne. Und nach der Jubiläumsfeier in Berlin geht es noch mal über den Kanal. Am 20. Mai spielen Tiefenrausch im Dublin Castle eine eigene Show.



[Skaro Records]