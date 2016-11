Die Norditaliener The Clamps haben bei Heavy Psych unterschrieben

Die Heavy Psych Sounds-Familie vergrößert sich mit dem Signing von The Clamps. Das Trio, das sich 2012 in Norditalien gründete, spielt Speed-Stoner-Rock'n'Roll und besteht aus früheren Mitgliedern lokaler Punk-, Metal- und Alternative-Rock-Bands.



Nach ihrer Gründung ging es sofort auf Tour durch Italien und den Rest Europas, wo sich The Clamps die Bühnen mit Bands wie The Sewergrooves, Nashville Pussy, Pontiac, Valient Thorr, Wild Eyes, Valley Of The Sun, Black Tusk und anderen teilten.

Die Italiener vereinen Stoner, Speedrock, Punk und Rock'n'Roll in schnörkellosem Fat Fuzz Sound mit Wiedererkennungswert, der sowohl live wie auf Platte funktioniert.



Das zweite Album Blend, shake, swallow erscheint im Februar 2017.





[Gordeon]