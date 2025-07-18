



Until We Can't Sing Anymore The Limeliters

Info Musikrichtung: Folk



VÖ: 18.07.2025



(Limeliter Music)



Gesamtspielzeit: 39:11



Internet:



https://www.limeliters.com/

Der Untertitel dieser aktuellen Produktion der Kultband The Limeliters lautet: „Recorded Live“.... Bereits im Jahre 2022 hatte ich ein Album der Folk-Formation mit The Cutting Edge Of Passé vorgestellt.



Dieses neue Album, Until We Can't Sing Anymore wurde dem Mitbegründer der seit 1959 existierenden Band gewidmet, Alex Hassilev, der von 1932 bis 2024 lebte und bis 2006 aktives Mitglied der Band blieb, nachfolgend mit einigen Gastauftritten.



Die dreizehn Songs dieses Albums wurden im März 2025 live vor dem Publikum im „The Kitchen Sink“ in Santa Fe, New Mexico, aufgenommen. Doch sind die drei derzeitigen Musiker der Band nicht allein, denn als Gast wirkt Bennet Spielvogel, eher bekannt unter dem Künstlernamen East Side Flash mit, er spielt Akkordeon und Dobro. Gemeinsam haben die vier Musiker eine sehr lebendige Musik geschaffen, die voller Spielfreude strahlt. Ja, die Live-Stimmung kommt auch am heimischen Herd gut an.



Andy Corwin, (seit 2004) Steve Brooks (seit 2018) und Daniel Boling (seit 2019) haben es verstanden, ihre individuellen Eigenheiten sehr gut unter einen Hut zu bringen. Zwar kann man eindeutig die jeweiligen Ausrichtungen der drei Protagonisten heraushören, besonders, wenn man dem unterschiedlichem Leadgesang lauscht. Doch haben sie es perfekt verstanden, als Band gemeinsam zu wirken. Alle Drei haben sich mit ihren jeweiligen Kompositionen und Co-Kompositionen eingebracht und so bleiben innerhalb dieses gemeinsamen Ausdrucks doch noch immer Unterschiede in den jeweiligen Persönlichkeiten erhalten.



Und genau das macht die Besonderheit dieser Aufnahmen aus, dass diese Musik so sympathisch klingen läßt und so bunt schillern läßt. Die Stimmung lebt von einer großartigen positiven Ausrichtung der Vorträge, und ganz besonders wärmend wird es, wenn alle Drei gemeinsam singen oder zwei von Ihnen mittels der Background-Vocals den jeweiligen Leadsänger begleiten. Alle Hochachtung, die einst so berühmte Band hat in dieser aktuellen Formation eine großartige Frischekur bereitet, hat das Heute mit dem Gestern brillant verbunden, ja, die folkige und lebensbejahend wirkende Stimmung der einstigen Original-Formation hat sich erhalten können, und live kommt das sogar noch besser zu Gehör als im Studio.



Spielfreude, Professionalität und positive Ausstrahlung mit dem gewissen Quäntchen Humor geben der Musik diesen besonderen Ausdruck, wie man ihn von der heutigen Musikszene mehr als einmal vermisst. Textlich kann man, sofern man der Sprache mächtig ist, so manche Anekdote vernehmen, solche Angaben, unter welchen Hintergründen die Songs entstanden, und wenn man dann den Textinhalten genau lauscht, dann sind diese auch sehr unterhaltsam und strahlen eine Menge Lebensweisheit aus.



Nicht nur, dass East Side Flash mit seiner Teilnahme zusätzliche Akzente setzt, sondern auch die Basisband trägt das Eine oder Andere bei, wenn zum Beispiel Daniel Boling auf „Mountain“ eine Penny Whistle erklingen läßt. Lustig wird es auch, wenn der Song „You Might Be A Baby Boomer, If...“ erscheint. In Deutschland zählen die geburtenstarken Jahrgänge 1956-1964 dazu, doch fühle ich mich als älterer Jahrgang durchaus angesprochen, wenn der Song entsprechend eingeleitet wird mit: „You probably are a baby boomer, if you recognise this chord“! Nun, klar – habe ich erkannt, wir befinden uns im Jahr 1964, und das ist der Eingangsriff zu „A Hard Days Night“ von The Beatles! Anschließend werden noch viele Beispiele im Song genannt, welche Ereignisse weiterhin die Baby Boomer auszeichnen, man lausche doch bitte genau, ach, bei mir kommen hier so manche Erinnerungen hoch! Ja, und so bereitet es durchgehend Freude, dieser Musik zuzuhören!



Ein tolles Album, und so wünsche ich der Band, in welcher Formation dann auch immer zukünftig dass sie so lange weiter machen mögen, „Until They Can't Sing Anymore“!



Wolfgang Giese

Trackliste 1 What Could Possibly Go Wrong (3:11)

2 Pretty Good Shape (2:55)

3 One Good Year (3:28)

4 Until We Can't Sing Anymore (2:57)

5 We're Not Happy (2:50)

6 I'll Take You Home (4:41)

7 Hidey-Ho (2:44)

8 Many More Lifetimes (3:11)

9 There You Have It, There You R (2:17)

10 Mountain (2:58)

11 You Might Be A Baby Boomer, If (2:08)

12 Dad's Garage (3:07)

13 The Cutting Edge Of Passé (2:38)

Besetzung Andy Corwin (bass vocals, electric bass fiddle, bass guitar)

Steve Brooks (baritone vocals, guitar, mandolin, harmonica)

Daniel Boling (tenor vocals, guitar, 5-string banjo, 6-string banjo, pennywhistle)

Special guest:

East Side Flash (accordion, dobro)

