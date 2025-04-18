



It Matters, featuring Tom Paxton C. Daniel Boling

C. Daniel Boling ist nicht das erste Mal Gast bei uns, zuletzt konnte er mit seiner hervorragenden Veröffentlichung Love, Dan vollends überzeugen.



Nun hat er erneut mit dem „Folk-Veteranen" Tom Paxton zusammengearbeitet, wie bereits 2023 mit dem Album New Old Friends. So soll sich Tom damals entsprechend geäußert haben: „Wonderful album, son. Let’s do another!” Und hier ist es, das neue Album trägt den Titel It Matters featuring Tom Paxton und wurde von Jono Manson im Kitchen Sink Studio in Santa Fe aufgenommen. Während Tom auf New Old Friends fünf Mal das Mikrofon in die Hand nahm, sind es nun acht Songs, auf denen er singt. Darüber hinaus stammen die sechzehn Titel des Albums aus gemeinsamer Feder, wie es zu lesen ist.



So, wie Tom in den Liner Notes schreibt, habe sich zwischen den Beiden bereits eine besondere Songwriter-Partnerschaft entwickelt, so dass man bereits über sechzig Songs gemeinsam schuf, und es keine Anzeichen dafür gibt, dass es aufhören würde.



Und so kann ich guten Gewissens einige Sätze aus den Rezensionen oben genannter Veröffentlichungen zitieren, weil es auch für diese neuen Songs umfassend zutrifft: „Folkie trifft auf Folkie, welch ein beeindruckendes Zusammentreffen!“, „Texte, die von Herzen kommen, die emotional stark berühren“, „Die fünf Songs, die gemeinsam mit Tom Paxton eingespielt wurden, zählen sicher zu den bewegendsten der Platte“, und so sind wir nun in der glücklichen Lage, gleich acht Beispiele hierfür zu geniessen! Ja, die Tradition der US-amerikanischen Folkmusik wird hier zementiert, wird hier aktuell vorgetragen, wird auf bewegende Weise interpretiert, es ist berührend, wie sich die beiden Musiker einander ergänzen und Daniel das letztlich aufgegriffen hat und in seine ohnehin hervorragende und emotional geprägte Musik integriert.



Es ist schon wirklich ungewöhnlich, dass in der heutigen Zeit ein solches Album veröffentlicht wird, ist es doch in gewissem Sinne absolut „altmodisch“! Ganz anders wäre es in den Sechzigern und teils in den Siebzigern gewesen, als ähnliche, am Folk orientierte Alben auf Labels wie Elektra Records erschienen und absolut einschlugen. Ja, in diese Zeit passt die Stimmung auf jeden Fall, und ich freue mich, dass mir auch somit eine gedankliche Zeitreise möglich ist.



Daniel und Tom erweisen sich erneut als scharf beobachtende Geschichtenerzähler, die sich wichtiger Themen annehmen, ob es Konflikte sind, die behandelt werden oder Alltagsgeschichten, die mit Humor gespickt sind, dabei kommt auch die Romantik nicht zu kurz und der aktuelle „Zeitgeist“ bleibt auch nicht außen vor. Hier spricht eine Menge Lebenserfahrung aus den Songtexten, darüber hinaus zeugen die Arrangements der unterschiedlichen Songs davon, wie Nachdenklichkeit, Freude, Humor und alle Arten menschlichen Vermögens und Unvermögens auch musikalisch umgesetzt werden können. Allein der Titelsong, "It Matters", berichtet davon, wie wichtig doch Vieles ist, das als Selbstverständlichkeit im Alltag untergeht.



Ja, es war dem Folk wohl schon immer zu eigen, sich mit ausführlichen und inhaltsstarken Texten mit dem Alltagsgeschehen und persönlichen Befindlichkeiten, die uns Alle betreffen, zu beschäftigen und genau das haben die Beiden erneut ganz wunderbar und das Herz berührend vorgeführt mit dieser neuen gemeinsamen Produktion. Und so schreibt Daniel auch in den Liner Notes: „Ich glaube, Sie werden das hören, wenn Sie diese Lieder hören. Tom und ich haben auch alle diese Lieder zusammen geschrieben, und das macht am meisten Spaß! Ich werde immer dankbar sein, dass ich Tom kennengelernt habe!

Danke fürs Zuhören, meine Freunde."



Und ich danke den Beiden für eine erneute hervorragene CD mit dieser das Gemüt bewegenden Musik. Bei „The Rocking Magpie“ konnte ich darüber hinaus lesen: „One of This Year’s Most Important Folk Music Releases“. Das sehe ich auch so, und darum noch einmal:

„Thank you, Daniel, thank you, Tom, for more heartfelt and emotionally touching music, this new record also deserves lots of attention!

Wolfgang Giese

Trackliste 1 Hidey-Ho (feat. Tom Paxton) (2:55)

2 It Matters (3:07)

3 Mama Singin' to Me (3:18)

4 What Could Possibly Go Wrong (feat. Tom Paxton) (2:55)

5 Sgt. Reckless (3:54)

6 Send the Old Men to Fight (3:14)

7 Old Red Barn (feat. Tom Paxton) (3:26)

8 Something Missing in Your Smile (feat. Tom Paxton) (2:46)

9 Whistlin' Our Song (2:49)

10 Complain (2:49)

11 We're Not Happy (feat. Tom Paxton) (2:31)

12 God is Too Big (feat. Tom Paxton) (2:18)

13 She's a Witch (2:41)

14 I Know Stuff (feat. Tom Paxton) (2:13)

15 Wand'rin' Again (2:36)

16 Goodnight (feat. Tom Paxton) (2:16)



Besetzung Daniel Boling (guitar all tracks except #13 - vocals except #8,16,

second guitar #16 - banjo #13)

Tom Paxton (vocals #1,4,7,8,11,12,14,16)

Kelly Mulhollan (mandolin #5,11 - ukulele #5 - banjo #1,7 - harmony #5)

Jono Manson (tenor guitar #3 - harmony #3,10 - talking #11)

Char Rothschild (accordion #2,13 - tin whistle #5)

Jon Gagan (upright bass #7,11, 12 )

Ben Wright (second guitar #9,15)

Mark Clark (snare #5)

Gina Forsyth (fiddle #7)

James Raymond (piano #8)

Bill Hearne (third guitar #9)

Lucy Moore (whistling #9)

Pat Wictor (dobro #10)

Clara Boling Storms (talking #11)

Brant Leeper (B3 organ #12)