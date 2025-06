The Red Guitar (EP) Ashley E. Norton

Die Singer/Songwriterin Ashley E. Norton aus San Diego stellte ich 2024 mit ihrer CD Call Of The Void vor. Folk, Rock, Blues und Country, so waren diese verschiedenen Richtungen dort zusammengefasst zu hören.



Auf ihrer aktuellen EP, The Red Guitar, ist es anders. Denn die Dame ist hier ganz allein mit ihrer Gitarre unterwegs, entsprechend des Titels mit einer roten Gitarre, wie man zwar nicht auf dem Cover, aber auf dem Aufdruck des Tonträgers sehen kann. Doch wer ist die Dame an ihrer Seite? Nun, das ist Paula Stykel Wiessner, und hier gibt es einen Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg.



Die genannte Dame war die Inspiration für den Titelsong, sie lebte während des Zweiten Weltkriegs im Alter von fünf Jahren im von den Nazis besetzten "Palast Ter Loo“ im niederländischen Apeldoorn. Der königliche Palast wurde während des Krieges in ein Krankenhaus für Nazi-Soldaten umgewandelt, und im Mai jährte sich die Befreiung der Niederlande von Nazi-Deutschland zum 80. Mal. Bei der roten Gitarre soll es sich um eine Gitarre handeln, in der von der Familie ein Radiosender versteckt war, und das rettete im besetzten Holland das Leben zahlreicher jüdischer Bürger. Somit ist das Lied Paula Stykel Wiessner gewidmet.



Die übrigen drei Songs der EP stammen von früheren Veröffentlichungen, aber auch in akustischen und reduzierten Bearbeitungen für diese EP. So tauchen wir in eine Folk-Atmosphäre ein, wie man sie aus der früheren Folk-Szene kennen gelernt haben. Mit einem stark emotional geprägten Vortrag, allein durch die gestaltende Stimme der Protagonistin, werden vier Songs vorgestellt, die sehr berühren, und natürlich besonders der Titelsong angesichts seines darin verarbeiteten Hintergrunds. Die ganze Geschichte zur "roten Gitarre" ist nachzulesen auf der Rückseite des Covers.



Die übrigen drei Songs fügen sich harmonisch ein und strahlen ausdrucksstark in ihrem engagierten Vortrag der Protagonistin, mit der Reduzierung haben die Songs nichts an Kraft eingebüsst.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 The Red Guitar

2 Love You In The Dark

3 Every Woman I Know

4 That Girl



Besetzung Ashley E. Norton (vocals, guitar)