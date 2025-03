Look up Ringo Starr

Ein kleiner Blick in meine Schreibwerkstatt: Die zu rezensierenden CDs stecken in neutralen weißen Covern und werden nach einem gesteuerten Zufallsprinzip blind in den CD-Wechsler gepackt. Sinn des Ganzen?: Zumindest beim ersten und zweiten Durchlauf weiß ich nicht, was und wen ich da gerade höre.



Als Look up mit „Breathless” an den Start ging, leuchtete sofort das Schild “Country” auf, was in der Regel auch ein Stück weit eine Warnung ist. Aber die Warnlampe erlosch sehr schnell. Der Country-Star, der hier am Werk war, kam flott über die Bühne und begeistert mit einer schönen Lead-Gitarre. Für Euch hat die Überschrift der Review gespoilert. Ihr wisst bereits, wer hier am Start ist.



Nachdem sich Ringo Starr für seine letzte EP Crooked Boy sämtliche Stücke von Linda Perry hat schreiben lassen, hat dieses Mal T-Boone Burnett zur Feder gegriffen. Nach drei EPs in Folge ist dieses Mal ein – wenn auch kurzer – Longplayer dabei heraus gekommen.



Wie es sich für ein Country-Album gehört, dürfen die Gitarren immer wieder einmal herzlich schluchzen. Aber der Eigentlich-nicht-Country-Musiker hat sich so weit im Griff, dass das Ganze auch für Eigentlich-nicht-Country-Musik-Hörer nicht nur erträglich bleibt, sondern wirklich genießbar ist; zumal wenn sich „You want some“, das wohl countryeste Stück, mit einem regelrechten Honky Tonk Piano schmückt.



Herausstechen tun das mit Molly Tuttle im Duett gesungene „Can you her me call“, das im Ohr bleibenden, in diesem Kontext fast düster wirkende „Rosetta“, der leichte Rhythmiker „Never let me go“ und der flotte Opener „Breathless“.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Breathless 3:02 2 Look up 3:11 3 Time on my Hands 4:00 4 Never let me go 3:56 5 I Live for your Love 2:59 6 Come back 2:50 7 Can you hear me call 2:54 8 Rosetta 3:46 9 You want some 3:04 10 String Theory 3:37 11 Thankful 3:38

Besetzung Ringo Starr (Dr, Lead Voc)

T Bone Burnett (Git, B <2,3>)

Dennis Crouch (B)



Daniel Tashian (Git <1,2,3,4,9,10,11>, B <3>, Piano <3> Back Voc <11>)

Paul Franklin (Pedal Steel Git <2,3,5,9,10,11>, Voc <11>)

Billy Strings (Git <1,4,8>, Back Voc <1,4,8>)



Colin Linden (Git <6>)

Joe Walsh (Slide Git <8>)

Greg Leisz (Ac. Git <11>)



Andy Cata (Piano <3>)

Mike Rojas (Piano <5,9>)



Rebecca Lovell (Mandoline <8>, Back Voc <8,10>)

Molly Tuttle (Duet Voc <7>, Ac. Git <5,7,10>, Mandoline <5>, Back Voc <2,5,10>)

Rory Hoffman (Klarinette <9>)



Mickey Raphael (Back Voc <4>)

Lucious (Back Voc <6>)

Megan Lovell (Back Voc <8,10>)

Alison Krauss (Back Voc <11>)