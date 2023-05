Gränsland Anna-Karin Andersson

Info Musikrichtung: Nordic Folk



VÖ: 28.04.2023



(Kakafon)



Gesamtspielzeit: 34:25



Wenn reißerische Berichte über das US-Gefangenenlager Guantanamo behaupteten, dass man Gefangene dort gefoltert hat, indem man sie mit Metallica beschallt, habe ich das nie verstanden. Gut, man muss Metallica nicht mögen, aber Folter? Wenn es denn nur die Lautstärke war, die wirklich unerträglich sein kann, könnte man das aber mit jedweder Musik tun.



Ich nehme an, ihr ahnt, auf was diese unpassende Einleitung zielt. Ja, tatsächlich, was aus den Boxen tönt, wenn Gränsland im Player liegt, kann man wirklich als Folter empfinden.



Die schwedische Musikerin, Komponistin und Fiedel-Lehrerin Anna-Karin Andersson präsentiert in einer guten halben Stunde fünf Eigenkompositionen und neun schwedische, bzw. norwegische Traditionals – gespielt auf einer Fiedel und einer Hardangerfiedel. Manchmal klingt das wie ein Cello oder eine Drehleier.



Ich habe grundsätzlich nichts gegen mittelalterliche Instrumente, nichts gegen Nordic Folk – aber was Frau Andersson hier für ein grauenhaftes Gequietsche auf ihren Instrumenten abliefert, sprengt den Rahmen dessen, was ich ertragen kann, deutlich. Ich klopfe mir auf die Schultern, weil ich Gränsland dennoch drei Mal in ganzer Schönheit ertragen habe – in der Hoffnung eventuell irgendwann doch eine Ahnung davon zu bekommen, was daran schön sein soll.



Ich weiß nicht, was der Name des schwedischen Labels bedeutet. Ich kann aber Griechisch. Aus dieser Sprache stammt das Wort Kakophonie. Phon ist der Ton, und kakos bedeutet schlecht. Eine Kakophonie ist daher der erklärte Gegensatz zum Wohlklang. In diesem Sinn könnte der Labelname passender nicht sein.



Die vier Punkte gibt es im Wesentlichen für das kühl romantische Artwork von Emma Engström.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Skorsviken 2:45 2 Pols efter Ola Elven 2:23 3 Springleik 2:56 4 Gränsland 1:13 5 Rammeslått II 2:20 6 Drömmaren 2:36 7 Morgenlys 0:54 8 Kommen fra Kongsvinger 2:22 9 Kärv en 3:30 10 Polsdans efter Martinius Helgesen 2:26 11 Bestelanden 3:03 12 Polska från Eda 1:53 13 Strävaren 2:56 14 Griffenfeldt 3:01

Besetzung Anna-Karin Andersson (Fiedel, Hardangerfiedel)