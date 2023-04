I don't know a Thing bout Love Willie Nelson

Info Musikrichtung: Country



VÖ: 03.03.2023



(Legacy / Sony)



Gesamtspielzeit: 32:16



Internet:



http://www.willienelson.com

In der ersten Hälfte der 60er Jahre hatte der Country-Musiker und Komponist Harlan Howard seine ganz große Zeit. Zwei Mal hintereinander wurde er in den USA zum Songwriter of the Year gewählt. Am 3. März 2022 ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Genau ein Jahr später, am 3. März 2023, hat Willie Nelson ein Album mit zehn Howard-Kompositionen herausgebracht – mit einer Ausnahme allesamt aus den 60er Jahren, vor allem aus den frühen 60ern.



Bei Country Musik besteht natürlich immer Schnulzengefahr – und Nelson setzt sich ihr aus, indem er bis fast zum Ende zwischen kraftvollen Nummern und mehr oder weniger schluchzenden Balladen wechselt.



Mir gefallen die kraftvolleren Nummern besser. Von daher bedauere ich, dass Nelson mit „Busted“ das letzte Mal in diese Richtung geht. Die bluesige Nummer, die zwar von Howard geschrieben im Original aber von Johnny Cash gesungen wurde, ist dann auch gleich mein Favorit, der sich mit Orgel, Mundharmonika und Gitarre gut in Szene setzt. Es folgt das fast rockige „Tiger by the Tail“, die Ballade „I don‘t know a Thing bout Love” von 1984, die mich ein wenig an „The unknown Stuntman“ von Lee Majors erinnert und der kraft- und gefühlvolle Country-Schmeichler „Excuse me“.



Aus den Schulzen ragt „She called me Baby“, das von Charlie Rich gecovert wurde, als echte Edel-Schnulze heraus. Wirklich auf die Nerven gehende Schnulzen gibt es glücklicherweise nicht, so dass man dieses Album auch Nicht-Country-Aficionados ans Ohr legen kann.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Tiger by the Tail 2:24 2 The chokin' Kind 3:18 3 Excuse me (I Think I've got a Heartache) 2:34 4 Life turned her that Way 2:54 5 I don't know a Thing bout Love 2:58 6 Streets of Baltimore 3:01 7 Busted 3:30 8 She called me Baby 3:34 9 Too many Rivers 3:55 10 Beautiful Annabel Lee 4:09

Besetzung Willie Nelson (Lead Voc)

Larry Paxton (B)

Lonnie Wilson (Dr)

Bobby Terry (Git)

James Mitchell (E-Git)

Mike Johnson (Steel Git)

Mickey Raphael (Mundharmonika)

Jim Brown (Keys)

Wyatt Beard (Back Voc)

Melonie Cannon (Back Voc)