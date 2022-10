Zur Musik von Wade Bowen hatte ich zuletzt mit seiner Platte Solid Ground (2018) Kontakt.



Der aus Waco/Texas stammende Musiker wird stilistisch dem Genre Texas Country/Red Dirt zugeordnet. Seit seinem Debüt aus dem Jahre 2002 erschienen regelmäßig weitere Veröffentlichungen, aktuell nun mit Somewhere Between The Secret And The Truth.



War der Vorgänger noch durchtränkt von verschiedenen stilistischen Ausprägungen von Country, Red Dirt, Country Rock, Rock, Mariachi und Folk Rock, so konzentriert man sich nun mehr auf einen durchgehend recht einheitlichen Sound, ein wenig in Richtung Mainstream des Genres schielend. Musikalisch einwandfrei und voller Seele, durch hervorragende Mitspieler wie Vince Gill, Russ Pahl oder Glenn Worf, wurde diese Musik in Nashville eingespielt.



Durchgehend getränkt von Harmonie, Melancholie, sehnsüchtigen Stimmungen und treibenden Rockern bleibt dennoch genügend Raum für verschiedene Spielarten und schließlich ist es dem Protagonisten und seinen Mitspielern gelungen, ein hochwertiges modernes Country-Album aufzunehmen, dass zwar stark im Mainstream verweilt, aber dennoch durch die eine oder andere Zutat dafür sorgt, dass die Musik nicht versinkt in der Masse. Zwölf unterhaltende Songs vermitteln ein angenehmes Hörvergnügen, und das ist doch mindestens zufriedenstellend.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 Everything Has Your Memory (Wade Bowen, Eric Paslay, Heather Morgan)

2 Burnin‘ Both Ends Of The Bar (Wade Bowen, Randy Montana)

3 Honky Tonk Roll (Wade Bowen, Randy Montana)

4 The Secret To This Town (Wade Bowen, Heather Morgan)

5 If You Don’t Miss Me (Wade Bowen, Ray Fulcher)

6 A Beautiful World – mit Lori McKenna (Wade Bowen, Lori McKenna)

7 She’s Driving Me Crazy (Wade Bowen, Eric Paslay, Heather Morgan)

8 Knowing Me Like I Do (Wade Bowen, Clint Ingersoll)

9 It’s Gonna Hurt (Wade Bowen, Drew Kennedy)

10 Say Goodbye (Wade Bowen, Eric Paslay, Heather Morgan)

11 A Guitar, A Singer And A Song – mit Vince Gill (Wade Bowen, Lori McKenna)

12 Somewhere Between The Secret And The Truth (Wade Bowen, Lori McKenna)