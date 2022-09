Palace Waiting (EP) Skinny Dyck

Info Musikrichtung: Bakersfield Country



VÖ: 29.07.2022



(Sound Asleep)



Gesamtspielzeit: 23:51



Internet:



https://www.skinnydyck.com/

https://www.hemifran.com/news/

http://www.soundasleeprecords.com/index2.htm

The Latest Song Hits From, so lautet der Untertitel der Platte Palace Waiting von Skinny Dyck. Doch wer ist der Herr? Ryan Dyck, wie er eigentlich heißt, stammt aus Alberta, Kanada. Musikalisch orientiert sich der Musiker stark am Bakersfield Sound, vornehmlich in Richtung Buck Owens. Und so lehnt er sich diesbezüglich auch an dessen Spielart der Sechziger an, so herrlich altmodisch klingt es halt. Ja, Tradition scheint er groß zu schreiben.



Und dazu schert er sich einen Deut um alles das, was sich in den letzten Jahren in der Country-Musik verändert hat. Nicht die typische Mainstream-Musik massenhaft auftretender Cowboyhut-Träger, keine Anbiederung an moderne Trends wie Rap oder Hip Hop, keine Verwendung harter Rocksounds.



Vielmehr klingt die Musik auf ihre Weise sehr reduziert und in gewisser Weise ein wenig angenehm amateurhaft, und aus dem Herzen heraus. Nicht unbedingt ein begnadeter Sänger, vermag Dyck seine Botschaften leidenschaftlich zu übermitteln. Begleitet wird er von wenigen Instrumenten, die von ihm selbst gespielte Steel Guitar und oft eine begleitende Bariton-Gitarre bestimmen den Sound wesentlich.



Neben eigenen Kompositionen hören wir mit einem der Boni, "Be A Little Quieter", eine Coverversion, geschrieben von Porter Wagoner, ein Musiker, der unter anderem für seine Honky Tonk-Songs bekannt war. Dyck interpretiert diesen flotten Titel mit sehr viel Hingabe und erinnert dabei auch an die Musik von Gram Parsons oder der International Submarine Band.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Hey Who´s Counting (2:59)

2 In On The Upswing (3:06)

3 TV Blue (3:02)

4 Cutting Off All Ties (3:15)

5 Jackson Hole (3:04)

6 Ripe There On The Vine (2:49)

bonus selections:

7 Be A Little Quieter (2:18)

8 No Power Over Me (3:04)

(all songs written by Dyck, except #2, 5 by Dyck/Granzow, #7 by Porter Wagoner)



Besetzung keine Angaben, soweit bekannt:

Skinny Dyck (vocals, guitar, steel)