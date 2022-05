Buckskin Ned Ledoux

Info Musikrichtung: Country Rock



VÖ: 11.03.2022



(Thirty Tigers)



Gesamtspielzeit: 36:52



Internet:



https://nedledoux.com/

http://oktoberpromotion.com/de

https://www.thirtytigers.com/

Ned Ledoux, der lief mir 2019 doch schon einmal über den Weg, mit seinem Album Next In Line.



Der Sohn des bekannten Country-Musikers Chris LeDoux legt mit Buckskin sein drittes Album vor. Begleitet wird er von einer hochkarätigen Studiocrew, vor allem sollten Country-Freunden solche Musiker*innen wie Aubrey Haynie, Paul Franklin oder Glenn Worf sehr bekannt sein. Nachdem "Next In Line" recht vielversprechend war, bin ich gespannt, inwieweit der Musiker diesen Standard halten konnte oder ob sich etwas verändert hat.



Nachdem der Eröffnungssong, "The Mountain", verklungen ist, kann ich sofort feststellen, dass sich der Protagonist weiterhin an seine persönliche Formel gehalten hat. Aus Zutaten traditioneller Country-Musik, des jahrelang sich nicht verändernden Mainstreams à la George Strait und anderen, Country-Rock-Verbindungen der Siebziger hat er sich weiterhin an seine eigene Vorstellung von Country modernen Zuschnitts gehalten.



Dazu zählt natürlich auch wieder ein Song des Vaters, hier ist es "He Rides The Wild Horses", und dieser Song zählt dann auch zu meinen Favoriten des Albums. Überzeugen können mich jedoch auch das mit einem leichten Indie-Hauch belegte "Open Road", das auch in die Welt solcher Bands wie The Coal Porters oder The Long Ryders passen würde, die harmonisch-romantische schöne Ballade "Only Need One", der Western Swing, mit dem "This Ain't My First Rodeo" dahinfliegt oder das an den Seventies orientierte "Rodeo Dreams", wobei ich an Bands wie Pure Prairie League denken muss, ein tolles Outlaw-Feeling inklusive.



Als sehr löblich empfinde ich auch den Umstand, dass im separaten Booklet alle Texte abgedruckt sind, insofern Alles in Allem wiederum ein feines rundes Gesamtpaket von Ned Ledoux, der sich mit seinem neuen Album sehr angenehm aus der Masse vieler belangloser moderner Country-Veröffentlichungen abhebt.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 The Mountain

2 Open Road

3 Only Need One

4 Hey Hey

5 This Ain’t My First Rodeo

6 Upside Of The Ground

7 Cards In San Antone

8 The Buckskin

9 He Rides The Wild Horses

10 Rodeo Dreams

11 Cowboy Is His Name

12 Damn Good Cowboy



Besetzung Ned LeDoux (vocals, acoustic guitar)

Mac MacAnally (guitars, Hammond B3, harmonica, background vocals)

Rob McNelley (electric guitar)

Glenn Worf (bass)

Paul Franklin (pedal steel)

Aubrey Haynie (fiddle)

Matt Rollings (piano)

Eric Darken (percussion)

Cindy Richardson Walker (background vocals)

Wes Hightower (background vocals)