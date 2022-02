Same The Celtic Duo (Keltiska Duon)

Jonas Liljeström und Emil Pernblad, die beiden schwedischen Folkmusiker, hatten sich mir erst kürzlich als Teil der Formation Krilja vorgestellt. Aber die Beiden aus der Göteborger Musikszene sind unter anderem auch als Duo unterwegs, The Celtic Duo, oder auf Schwedisch Keltiska Duon.



Ihr Repertoire stützt sich auf Folk-Musik-Traditionen aus Irland, Schottland und Wales, und das dafür Typische findet sich in ihrer Musik, Balladen, Jigs und Reels, zumeist werden Weisen ab dem 17.Jahrhundert gewählt, und dann in der den beiden Musikern eigenen Zubereitung. Ihnen zur Seite stehen auf der aktuellen, gleichnamigen Platte der Pianist Greg McDermott und der Flügelhornist Johan Asplund.



Der CD ist ein ausführliches Booklet beigefügt. Für alle Jene, die der schwedischen Sprache nicht mächtig sind, hat man erfreulicherweise auch die jeweiligen Erklärungen zu den Songs in englischer Sprache spendiert. So erfährt man Einiges zu den Ursprüngen der gewählten Stücke, zum Beispiel haben die ersten beiden einen schottischen Hintergrund. "Niel Gow's Lament for the Death of his Second Wife" erzählt eine Geschichte von Niel Gow, der tatsächlich lebte (1727-1807), war er doch einer der seinerzeit einflussreichsten schottischen Fiddler. Dieser Song war seiner Ehefrau gewidmet, mit der er von 1768-1805 verheiratet war. Herrlich, mit welch filigraner Fingertechnik Emil Pernblad dieses Stück gestaltet. Hier zeigt sich bereits die Gestaltungsfähigkeit hinsichtlich der Interpretationen der Vorlagen.



"Spancil Hill" behandelt das Thema der Emigration von Iren nach Kalifornien. Ein gewisser Michael Considine (1850-1873) schrieb diese Weise als Erinnerung an sein Heimatdorf, in der Gewissheit, es nie wieder zu sehen. Nur drei Jahre lebte er noch nach seiner Ankunft in Kalifornien. Jonas Liljeström singt den Text mit überzeugender Ausdruckskraft. Mit "The Blacksmith" werden wir musikalisch nach England entführt, zu einer Geschichte über ein junges Mädchen, die sich in einen Mann verliebte, der sich als Betrüger herausstellte.



Auf "Eleanor Plunkett / Carolan's Quarrel with the Landlady" gesellt sich Greg McDermott mit dem Piano hinzu. Eine sehr melancholische und traurige Stimmung ist entstanden und erinnert mich an so manchen Song der schottischen Folk-Legende Silly Wizard. Mit "Llangollen Market" erwartet uns nun ein walisischer Beitrag, bei dem ein Mädchen nach ihrem Liebsten verlangt, der in den Krieg gezogen war. Hier ist Johan Asplund als Gast zu hören mit dem Flügelhorn, und das klingt sehr ungewöhnlich in diesem Kontext, bringt jedoch einen wirklich sehr interessanten Aspekt in diese Art von Musik.



Auch nach Australien können wir blicken - "Streets Of Forbes" ist ein australischer Folksong aus dem späten 19.Jahrhundert. Er handelt von Ben Hall (1837-1865), ein sehr renommierter Folk-Sänger, der ausserhalb der Stadt Forbes von Polizisten erschossen wurde. Zum Schluss werden wir kombiniert schottisch/irisch entlassen mit einem beschwingten Medley. Es ist hervorragend, mit welcher Hingabe und Leidenschaft das Celtic Duo diese traditionellen Songs zum Leuchten und Glühen bringt, das ist wahres keltisches Feuer, dass sie entfachen, Gratulation!



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Jenny My Blithest Maid / Lady Cassilis' Lilt (3:28)

2 Niel Gow's Lament for the Death of his Second Wife (7:16)

3 Spancil Hill (5:40)

4 Captain O'Kane / The Battle of Aughrim (5:11)

5 The Blacksmith (3:56)

6 Eleanor Plunkett / Carolan's Quarrel with the Landlady (3:34)

7 Haste to the Wedding / The Priest in his Boots / Off She Goes (2:48)

8 Over the Hills and Far Away / Portsmouth (6:41)

9 Llangollen Market (4:57)

10 Archibald MacDonald of Keppoch / Wat Ye Wha I Met Yestreen (4:38)

11 Streets of Forbes (4:50)

12 Da Full Rigged Ship / Irish Bourrée (4:19)



Besetzung Jonas Liljeström (fiddle, vocals, percussion)

Emil Pernblad (guitar, bouzouki)

Greg McDermott (piano)

Johan Asplund (flugelhorn)