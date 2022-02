Stress Dreams Greensky Bluegrass

Info Musikrichtung: Modern Bluegrass / Acoustic Americana



VÖ: 21.01.2022



(Thirty Tigers)



Gesamtspielzeit: 68:48



Internet:



https://www.greenskybluegrass.com/#!/

https://oktoberpromotion.com/



Heute geht es um Bluegrass, dieses musikalische Genre, dass sich in den vierziger Jahren vornehmlich in der Region der Appalachen entwickelte. Ein früher Star dieser Richtung war Bill Monroe mit seinen Blue Grass Boys. Bluegrass bezieht seine Wurzeln aus der Musik englischer, irischer und schottischer Einwanderer und wird traditionell nur auf akustischen Instrumenten gespielt.



Nun, mittlerweile hat es viele weitere Einflüsse und moderne Bearbeitungen gegeben, so dass sich auch Bluegrass verändert hat. Zu diesen modernen Bands zählt auch Greensky Bluegrass aus Kalamazoo, Michigan. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000, mit drei Bandmitgliedern und einem ersten Album im Jahr 2004 gab es nun etliche weitere Veröffentlichungen, inklusive dieses neuen Albums Stress Dreams. Auch die Besetzung ist mittlerweile auf fünf Musiker angewachsen. Alle Originalmitglieder sind noch dabei.



Der Eröffnungstitel "Absence Of Reason" zeigt bereits klar auf, welche Richtung vorgegeben ist, denn es fehlt der für Bluegrass typische Sound der Fiddle, hier ersetzt durch das Dobro, original nicht unbedingt eingesetzt. Doch Mandoline und Banjo sorgen für die grundsätzlich traditionelle Ausrichtung der Musik. Während der erste Song noch ein wenig anders klingt, strahlt "Monument" ein stärkeres Bluegrass-Feeling aus, auch ein wenig uptempo gespielt.



Und so weicht die Band immer wieder ab vom ursprünglichen Sound und stattet diesen mit Elementen aus Folk, Country und Anteilen aus Americana aus, der Titelsong ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Bluegrass heute anhören kann, ohne die Tradition zu verleugnen. Und dann noch über die Spielzeit von acht Minuten. Gut eingebaut sind auch Piano, Rhodes und Orgel, nur auf diesem Track zu hören.



"Streetlight" nun entfernt sich noch ein wenig weiter in seiner Ausprägung und strahlt gar ein wenig Rock-Feeling aus. Daher sind Songs wie "Worry For You" im traditionell gehaltenen Stil bereits die Ausnahme. "Cut A Tooth" setzt allerdings noch einmal mit seinem Tempo klare Zeichen in Richtung Bluegrass, so pluckert das Banjo rasant und es entstand ein feines Good Time-Feeling, stark!



Mit dem lässigem "Reasons To Stay", gut als Americana zu bezeichnen, verabschiedet sich die Band wieder modern ausgerichtet und beweist mit Stress Dreams, dass man Bluegrass nicht aus den Augen verlieren sollte, und so gepflegt, kann er noch eine ganze Weile überleben.





Wolfgang Giese

Trackliste 1 Absence Of Reason

2 Monument

3 Until I Sing

4 Stress Dreams

5 Give A Shit

6 Streetlight

7 Worry For You

8 Get Sad

9 Cut A Tooth

10 New & Improved

11 Screams

12 Grow Together

13 Reasons To Stay



Besetzung Anders Beck (dobro, resophonic guitar, vocals)

Michael Arlen Bont (banjo, vocals)

Dave Bruzza (guitar, vocals)

Michael Devol (bass, vocals)

Paul Hoffman (mandolin, vocals)

Holly Bowling (piano, Rhodes, Hammond organ)