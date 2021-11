Half A Hundred Years Asleep At The Wheel

1969, so lange ist es her, seit die US-amerikanische Band Asleep At The Wheel von Ray Benson und Lucky Oceans in West Virginia gegründet wurde, offiziell existiert sie wohl seit 1970. Weitere vier Jahre sollte es dauern, bis mit "Comin' Right at Ya" ihr Debüt-Album veröffentlicht wurde. Seit damals frönte die Band stets dieser besonderen Art von Musik, die sich Western Swing nennt. Diese Mischung aus Jazz und Country entstand bereits in den späten zwanziger Jahren, einer der wohl bekanntesten Protagonisten war Bob Wills mit seinen Texas Playboys. Asleep At The Wheel hat sich stets an den Ursprüngen orientiert, aber auch im Laufe der Zeit den eigenen Stil vertieft und auch modernisiert.



Mit der aktuellen Platte, Half A Hundred Years, ja, das halbe Jahrhundert hat man in der Tat voll, nähert man sich mit dieser Jubiläumsplatte hinsichtlich der Veröffentlichungen hart der Dreissiger-Grenze, was die Studioalben betrifft, es dürfte das sechsundzwanzigste sein. Dazu gibt es noch die eine oder andere Live-Platte über die Jahre.



Von der Original-Besetzung ist bei der aktuellen Stammbesetzung nur noch Ray Benson dabei. Bezüglich der Original-Musiker des Debüt-Albums sind jedoch drei weitere als Gäste anwesend, und zwar sind das Chris O'Connell, LeRoy Preston und Lucky Oceans. Hinzu kommen weitere namhafte Gäste wie Lyle Lovett, Emmylou Harris, Johnny Gimble und Willie Nelson.



Letztlich sind somit etliche Tracks des Jubiläums-Albums mit Musikern der ersten Stunde eingespielt worden, so sollen das angeblich die ersten elf Songs sein und die Tracks 12-16 klassische Songs der Band, mit aktuellen Musikern. Die Songs 17-19 sollen bisher unveröffentlichte sein. Wie auch immer - Musik aus einem Guss ist garantiert, obwohl die Songs über mehrere Monate hinweg in zahlreichen Studios eingespielt wurde.



Weniger swingend, cool groovend, startet die Platte mit dem Titelsong, dem ein schnittiges Bläserarrangement spendiert wurde. Und dann swingt es doch los, mit "It's The Same Old South", einem alten Song aus 1940. Und Tex-Mex-Feeling atmet "I Do What I Must". Ja, drei Songs und schon wird eine große Bandbreite präsentiert. Der erste Gast, der nie Bandmitglied war, wird mit Lyle Lovett präsentiert, er singt "There You Go Again".



Wer glaubt, das stilistische Pulver sei schon verschossen, der sollte sich auf "My Little Baby" gefasst machen, denn hier wird ein dicker Schuss Cajun mitgebracht. Trotz der Vielfalt ist allen Songs gemeinsam, dass sie eine sehr positive Ausstrahlung haben und eine sehr gute Stimmung verbreiten. Die größte Anzahl von Gästen auf einem Song sind auch "The Wheel Boogie" versammelt, vierzehn an der Zahl, unter anderem liefert Cindy Cashdollar mit ihrer Steel Guitar ein sehr authentisches Feeling ab.



Der erste große Klassiker folgt mit "Take Me Back To Tulsa", seinerzeit ein großer Erfolg für den Komponisten Bob Wills (zusammen mit Tommy Duncan). Zwei hochkarätige Gäste liessen es sich nicht nehmen, mitzuwirken, George Strait und Willie Nelson. Obwohl ein sicher sehr häufig gespielter Song, zählt er auch hier zu den Höhepunkten, solche Klassiker sind halt unsterblich. Mit dem "Bump Bounce Boogie" und "(Get Your Kicks On) Route 66" rockt es noch einmal so richtig flott ab, und mit Emmylou Harris und Willie Nelson als Gäste auf der soulvollen Ballade "The Road Will Hold Me Tonight" wird ein hervorragendes Album abgeschlossen, mit dem Ray Benson beweist, dass Western Swing noch so lebendig ist wie eh und je....



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Half A Hundred Years

2 It's The Same Old South

3 I Do What I Must

4 There You Go Again (Feat Lyle Lovett)

5 My Little Baby

6 Paycheck To Paycheck

7 Word To The Wise (Feat Bill Kirchen)

8 That's How I Remember It

9 The Photo

10 I Love You Most Of All (When You're Not Here)

11 The Wheel Boogie

12 Take Me Back To Tulsa (Feat George Strait And Willie Nelson)

13 The Letter That Johnny Walker Read (Feat Lee Ann Womack)

14 Bump Bounce Boogie (Feat Chris O'connell, Katie Shore, And Elizabeth Mcqueen)

15 Miles And Miles Of Texas

16 (Get Your Kicks On) Route 66 (Feat Leroy Preston, Johnny Nicholas, And Ray Benson)

17 Marie (Feat Willie Nelson)

18 Spanish Two Step (Feat Johnny Gimble And Jesse Ashlock)

19 The Road Will Hold Me Tonight (Feat Emmylou Harris And Willie Nelson)



Besetzung Ray Benson (lead and backing vocals, electric and acoustic guitars, bass - #1, piano - #1, drums - #1)

Katie Shore (lead and backing vocals, fiddle)

Flavio Pasquetto (steel guitar)

Josh Hoag (bass, baritone guitar)

Dennis Ludiker (fiddle, mandolin, acoustic guitar, backing vocals)

Joey Colarusso (saxophone, trumpet)



Guest performers:



LeRoy Preston (electric guitar, lead vocals)

Chris O'Connell (acoustic guitar, lead and backing vocals)

Bill Kirchen (acoustic guitar, lead vocals)

Elizabeth McQueen (lead and backing vocals)

Lucky Oceans (steel and resonator guitars, harmonica, accordion, lead vocals)

Cindy Cashdollar (steel guitar)

Eddie Rivers (steel guitar)

John Ely (steel guitar)

Wally Murphy (steel guitar)

Tony Garnier (bass, baritone guitar)

David Earl Miller (bass)

Spencer Starnes (bass)

David Sanger (drums)

Richard Hormachae (drums)

Scott Hennige (drums)

Danny Levin (fiddle, mandolin, cello)

Jason Roberts (fiddle)

Jesse Ashlock (fiddle)

Johnny Gimble (fiddle)

Larry Franklin (fiddle)

Jay Reynolds (saxophone, clarinet)

Billy Briggs (saxophone)

Ed Vizard (saxophone)

Michael Francis (saxophone)

Mike O'Dowd (clarinet)

Bobby Womack (trumpet)

Sam Seifert (electric and acoustic guitars, backing vocals)