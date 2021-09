No Rodeo In Rome Dave Rosewood

Info Musikrichtung: Country Rock



VÖ: 05.10.2020



(Aula Studios)



Gesamtspielzeit: 25:36



Internet:



https://daverosewood.com/

https://hemifran.com/news/

2019 hatte Dave Rosewood sein Album "Gravel And Gold" veröffentlicht. Der in Schweden ansässige und aus den Ozark Mountains in den USA stammende Country-Musiker hatte mit seinen schwedischen Musikern ein authentisches Album abgeliefert. Das war sein Debüt-Album, und mit No Rodeo In Rome hat er mit nahezu identischer Besetzung nachgeliefert.



Es handelt sich hierbei um ein Konzeptalbum, wobei die Geschichte des Cowboys erzählt wird. Für nähere Angaben möge man sich der Texte bedienen, die über die Webseite des Musikers abzurufen sind. Musikalisch ist es erneut gelungen, ein Album voller Authentizität zu produzieren, Country Rock aus jenen Tagen, als dieser sich in jungen Jahren entwickelte. Und so mag man immer wieder assoziieren zu The Flying Burrito Brothers, zu Poco und hin zum Bakersfield Sound.



Und erneut ist es gelungen, diese warmherzige und sympathische Stimmung zu erzeugen, die die Musik recht zugänglich gestaltet. Musikalisch vielleicht nicht in der ersten Liga oder auch nicht hinsichtlich der Produktion dort angesiedelt, wo sich der Mainstream der Major Labels tummelt, aber dafür umso natürlicher und menschlicher im Vortrag. Neben dem Bakersfield - Sound sind Elemente aus Bluegrass und Rock eingeflossen und vereinen sich zu einem individuellen Sound.



Dieser schlägt sich dann auch nieder im eigentlichen Instrumental "Canyons", das lediglich einige Wortfetzen enthält und einen ganz speziellen Ausdruck hat, ein wenig von der Atmosphäre von "Ghost Riders In The Sky" und dazu ein wenig mexikanische Färbung dabei. "Sunset" ist dann eine vom Protagonisten vorgestellte Rezitation, und dazu spielt im Hintergrund ein wenig Musik, die gar ein wenig keltisch klingt.

Wolfgang Giese

Trackliste 1 Long Distance Love

2 Drinkin Man

3 Two Steps

4 No Rodeo In Rome

5 Canyons

6 Satah (The Cowboy Song)

7 Sunset

8 Cowboy Moon

Besetzung Dave Rosewood (lead vocals, backing vocals, spoken word, rhythm guitar, steel guitar)

Björn Holm (rhythm guitar, melody guitar, backing vocals, keyboards, piano)

Roger “Bullford” Olofsson (bass, backing vocals)

Monica Paulsson (percussion, backing vocals)

Ulf Nilsson (fiddle)