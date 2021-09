Taube West Of Eden

Die schwedische Folk-Rock-Band West Of Eden wurde 1995 in Gothenburg (Göteborg) gegründet. Die Haupt-Songwriter waren von Beginn an Jenny und Martin Schaub. Mit nahezu identischer Besetzung ist man noch heute recht aktiv. Das neue Album heisst Taube.



Nein, dem Vogel gleichen Namens ist diese Platte nicht gewidmet, vielmehr handelt es um die schwedische Songwriter-Legende Evert Taube aus Göteborg (Jahrgang 1890), dessen Songs man hier huldigen möchte. Hinzu kommen einige Bearbeitungen traditioneller Volksmusik. Nun war es Zeit, dass Evert Taubes Kompositionen, darunter viele Walzer, auf Jigs und Reels treffen, ich bin gespannt auf diese Fusion.



Bisher wurden die Platten von West Of Eden in englischer Sprache gesungen, nun muss man sich auf Schwedisch einstellen. Das bietet verstärkten Raum, sich mehr der Musik zu widmen, es sei denn, man ist der Sprache mächtig.



Vergleichend habe ich einen Song, original von Taube gesungen, gefunden: "Möte i monsunen". Nur von seiner Gitarre begleitet, schunkelt die Melodie dahin, es klingt fast wie eine Moritat, mit fröhlichem Ausdruck. Die Interpration von West Of Eden schlägt erwarteterweise nun klar die bekannte keltische Richtung ein, gesungen von Jenny Schaub mit ihrer klaren und reinen Stimme, die Melodie wird von der Geige geführt und der Rhythmus ist geprägt vom Spiel des Bodhrán. So scheint ein ganz anderer Song entstanden zu sein.



"Så länge skutan kan gå" ist ebenso fröhlich, im Original von Taube im Walzerrhythmus mit großem Orchester- und Chor-Arrangement. Ja, dieser Mann hat recht individuelle Musik mit ausdrucksvoller Stimme vorgelegt. Die neue Interpretation wirkt dagegen reduzierter, und ist nicht allein rein keltisch geprägt, sondern kann durchaus auch in den Bereich Singer/Songwriter und Folk-Rock eingeordnet werden. Auf jeden Fall zähle ich diese Version grundsätzlich zu den Highlights des Album aufgrund der warmherzigen und anspringenden Stimmung.



Im Laufe der Spielzeit entwickelt sich ein Höhepunkt nach dem anderen. So strahlt "Balladen om briggen blue bird av hull" eine besondere Atmosphäre aus und steckt voller Dramatik, angefeuert vom Einsatz des an- und abschwellendem Sounds der E-Gitarre. "Inbjudan till bohuslän" hingegen ist wiederum sehr ruhig und romantisch geprägt, Jenny Schaub spielt melodieführend die Tin Whistle auf diesem Instrumental, das einfühlsam vom Streichquartett Sjóstrómska Kvartetten eingerahmt wird. Dieses ist ein wohltuender Soundtrack zu einem Film, der eindrucksvoll von einer Reise in die keltische Geschichte zu erzählen scheint, das ist sehr berührend, warm und herzlich und sehnsuchtsvoll.



Und immer dann, wenn das Sjóstrómska Kvartetten eingesetzt wird, hier wieder bei "Morgon efter regn", dann stellt sich Gänsehaut auf, besonders im Einklang mit dieser keltischen Melodieführung. Zur Musik von "Star Of The County Down" ist "Cheerio" angelegt, bevor dann die Geschichte von Karl-Alfred und Ellinor mit fröhlichem Einsatz das Traditional "I'll Tell Me Ma" und den "Funk The Cajun Blues" von Gerry O'Connor einbezieht.



Ja, erneut ist der Band West Of Eden ein absolut edles Album gelungen, mit der schwedischen Heimat im Hinterkopf, denn, so Jenny Schaube, sind alle mit Evert Taubes Musik und Texten aufgewachsen, und in der Seele mit dem keltischen Erbe verknüpft, das nenne ich Fusion der ersten Liga! Zur "Flat Earth Society" (2019) bemerkte ich bereits: Zusammenfassend muss ich noch einmal festhalten, dass eine der derzeit besten keltischen Folkbands eine schwedische ist, Respekt! Ich kann nicht anders, als mich zu wiederholen!

Wolfgang Giese

Trackliste 1 Västanvind

2 Så länge skutan kan gå

3 Så skimrande var aldrig havet

4 Balladen om briggen blue bird av hull

5 Inbjudan till bohuslän

6 Möte i monsunen

7 Morgon efter regn

8 Cheerio

9 Karl-Alfred och Ellinor

10 Huldas Karin

11 Brittisk ballad / the stack of oats

Besetzung Jenny Schaub (sång, dragspel, tin whistle, kór, handklapp)

Martin Schaub (sång, akustisk gitarr, mandolin, tolvstrångad gitarr, klocker, pukor, orgel, synth, piano, banjo, Moog, cittern, kór, handklapp, tramporgel)

Lars Broman (fiol, viola, kór, handklapp)

Henning Sernhede (elgitarr, akustisk gitarr, banjo, barytongitarr, mandogitarr, lap steel,sång, handklapp, dobro)

Martin Holmlund (kontrabas, elbas, handklapp)

Ola Karlevo (trummor, bodhrán, shaker, tamburin, bastrumma, kór, trumset, handklapp, knä och fotstamp, virveltrumma)

Steph Geremia (tin whistle, traversflójt, altsaxofon)

Sjóstrómska Kvartetten (strings)

Jakob Sollerman (bastrombon, trombon, tuba)

Patrick Rydman & Hans Olsson (handklapp)