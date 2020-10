Untertitel: "Rare And Unreleased Recordings". Der zwischen 1940 und 1976 auf Erden weilende aus El Paso stammende Singer/Songwriter Phil Ochs veröffentlichte 1964 sein Debüt-Album, "All The News That's Fit To Sing". In jene Zeit passen die Aufnahmen zu dieser CD, The Best Of The Rest, Demos, aufgenommen ca. 1964/1965. Die drei Boni stammen aus 1967 (#18), 1969 (#19) und 1970 (#20).



Der studierte Journalist vertonte bissige Texte zu Themen wie Krieg oder Menschenrechte und steckte sie in ein Folkgewand. So ist das auch auf diesen Songs zu hören, nur Ochs und seine Gitarre. Dennoch - diese Ausdruckskraft kommt einem Orchester gleich, denn mit zupackender Stimme verkündete er seine Botschaften sehr nahegehend. Regelrecht penetrant wirkte seine Art des Vortrags mitunter, man kann sich eigentlich dieser Kraft gar nicht entziehen. Das sollte man auch nicht, denn wenn man es wirklich genau betrachtet, dann hatte Ochs damals mehr Ausdruck in seinen Songs als der zeitgleich agierende Kollege Bob Dylan, dem man jedoch mehr Gehör schenkte.



Vielleicht mag dieser häufige Misserfolg des Mannes, der nie einen Hit hatte, und der sicher nicht seinem Verdienst gemäss gewürdigt wurde, dazu geführt haben, dass er sich am 9.April 1976 schließlich erhängte. Daher sind diese Aufnahmen um so wichtiger, um sein Andenken in Ehren zu halten, wahre Zeitdokumente, die bisher unveröffentlicht waren, zumindest die Stücke 6, 9, 16, 18, 19, 20. Alle Songs inklusive der restlichen Demoaufnahmen bieten alles andere als reinen Demo-Charakter, hier wirkt gar nichts unfertig, klanglich einwandfrei, bis auf die drei letzten Titel, die ein wenig schlechter klingen.



Alles in Allem eine willkommene historische Kostbarkeit, die hier geboten wird, frühe Songs im Rohzustand, die mitunter für die fertigen Versionen teilweise noch einige Veränderungen, inklusive einiger Texte, erfuhren. Jedenfalls können uns diese Stücke vor Augen führen, welch grossartiger Künstler Ochs war und welch grosser Verlust sein zu früher Tod war.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 In The Heat Of The Summer

2 That's What I Want To Hear

3 The Men Behind The Guns

4 Days Of Decision

5 Here's To The State Of Mississippi

6 Sailors And Soldiers

7 City Boy

8 I'm Tired

9 I Wish I Could Have Been Along

10 I'm Gonna Say It Now

11 Canons Of Christianity

12 Song Of A Soldier

13 Colored Town

14 The Confession

15 Love Me, I'm A Liberal

16 Take It Out Of My Youth

17 Bracero

Bonus Tracks

18 The War Is Over (WBAI Broadcast)

19 All Quiet On The Western Front

20 No More Songs