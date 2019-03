Von der am 25.Dezember 1948 in Houston, Texas, geborenen US-amerikanischen Country-Sängerin Barbara Mandrell gibt es bereits etliche Sampler als Überblick ihres Schaffens seit den siebziger Jahren, und zwar recht schlechte und auch hervorragende.



Warum sich nun eine weitere Kompilation dazu gesellt, ist mir nicht recht verständlich, und zwar aus dem einen Grund, dass diese mit Sicherheit zu den eher schlechten zählen dürfte. Ein absolut billiges und dürftiges Cover, mit zwölf Songs eine sehr knapp bemessene Songauswahl mit einer Spielzeit von nicht einmal dreißig(!) Minuten, keine Besetzungsangaben, keine Hinweise auf die Entstehungsdaten der jeweiligen Songs und eine recht bescheidene Klangqualität bei Liveaufnahmen der Platte. Und ob hier wirklich ihre Greatest Hits zusammengetragen wurden? Ich halte es für eine Lüge!



Nun, einige gute Songs der Dame finden sich allerdings auch hier, zum Beispiel “Break My Mind“ oder einer ihrer ersten Hits, "Do Right Woman, Do Right Man", doch hält mich das nicht ab von der Feststellung, dass diese Kompilation völlig überflüssig ist. Und so bezieht sich meine Wertung auch letztlich auf den Umstand der Unverfrorenheit, eine solche Zusammenstellung vorzustellen hinsichtlich der vielen anderen, mit viel Sorgfalt zusammengestellten. Die Musik allein hätte mehr Punkte verdient, denn im Bereich des popgeschwängerten Traditional Country hat sich Barbara mit ihrer emotional und warmherzigen Musik verdient gemacht, in diesem Punkt sehr sympathische Musik.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 The Wayward Wind

2 Break My Mind

3 Mama Don't Low

4 After Closing Time

5 This Time I Almost Made It

6 Do Right Woman Do Right Man

7 Lillies Grow High

8 Almost Persuaded

9 Lovin' You Is Worth It

10 I Gave My Love To A Railroad Man

11 Give A Little, Take A Little

12 Playin' Around With Love