Jackie Lee wurde als Jacqueline Norah Flood am 29. Mai 1936, Clontarf, Dublin, Irland, geboren. Lokal war sie recht populär, und fungierte auch unter verschiedenen Künstlernamen, unter anderem als Emma Reade.

Bekannt wurde sie durch ein ganz besonderes Lied, jenes, das den Titel dieser CD trägt - White Horses. 1968 hatte sie damit einen UK Top Ten-Hit. Der Song war das Themenlied einer Kinderserie im Kinderprogramm des Fernsehens. Dieser Song sowie die Titel bis Nummer 10 waren Bestandteil der im gleichen Jahr erschienenen Langspielplatte, Unterhaltungsmusik mit leichtem Jazz-Anstrich.



Doch zuvor sang sie in den Fünfzigern in populären Tanzkapellen und nahm 1955 eine erste Platte auf. 1959 bis 1964 existierte die Band Jackie Lee And The Raindrops, hiervon zeugen die Songs 13-18

dieser Platte. Zur Band zählten seinerzeit Musiker, die später einen eigenen Weg nahmen, Len Beadle, Vince Hill und Johnny Worth, Les Vandyke.



Wie bereits erwähnt, ist die Musik vorwiegend im Bereich leichter Unterhaltungsmusik anzusiedeln, dabei nicht unbedingt in der ersten Liga. Ungewöhnlich ist auch die leicht kindlich wirkende Stimme, die zusammen mit einigen verspielt wirkenden Arrangements gut mit dem einen oder anderen Song in eine Kindersendung gepasst hätte, so neben dem erwähnten Song das auch zum Beispiel auf “I Can Sing A Rainbow“ zutrifft.

Anders ist der Song “The Busker“, der stark in Richtung dramatischen Chansons treibt, mit sattem Streicherarrangement und gut und sehr anspruchsvoll arrangiert ist, und die Songs von 13-18, sie stellen typische Popsongs jener Tage dar, gut gemacht und sehr ansprechend.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 White Horses

2 I Can Sing A Rainbow

3 Things I Don’t Mean (with guest pianist Dudley Moore)

4 Well, That’s Loving You

5 We’re Off And Running

6 I Think I Like You

7 Scarlet Ribbons

8 Who’s Afraid Of The Big Bad Wolf?

9 Out Of Sight, Out Of Mind

10 Too Many Chiefs And Not Enough Indians



Favourites:

11 I Cry Alone

12 The Busker (with Christopher Gunning)



Extra Favourites (Jackie Lee And The Raindrops)

13 Will You Love Me Tomorrow

14 There Goes The Lucky One

15 Here I Go Again

16 Down Our Street

17 The Loco-Otion

18 The End Of The World