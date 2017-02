Luck Child Fay Claassen

Fay Claassen, die niederländische Jazzsängerin, wurde am 2. Dezember 1969 in Nijmegen geboren. Seit 1990 studierte sie am Königlichen Konservatorium Den Haag Jazzgesang und begann ihre musikalische Karriere als Jazzsängerin. Nachfolgend arbeitete sie mit einer Vielzahl niederländischer und internationaler Jazzmusikern zusammen. Inklusive des ersten Albums aus dem Jahr 2000, “With a Song in My Heart“, liegt mit Luck Child die achte Soloplatte vor.

Zunächst möchte ich die Sängerin selbst zu Wort kommen lassen und zitiere die Einleitung im Booklet:



This CD has brought a longtime personal wish of mine to fulfilment. It closes the period that lies behind me and at the same time it initiates for me a start into a new musical period.



Nun, das klingt gewichtig, als hätte sie mit etwas abgeschlossen und stieße neue Türen auf.

Ja, vergleiche ich die Musik mit jener von früheren Platten, so fällt auf, dass der Jazzanteil zurückgegangen ist und andere Stile verbindend eingefügt worden sind, wie Einflüsse aus dem Bereich Singer/Songwriter und Pop.



Mit einem Song der Gitarristin Leni Stern, von dem Fay sehr begeistert war, seitdem sie ihn erstmalig hörte, und dem nun auch noch ein Text spendiert wurde, startet die Platte mit “Luck Child (a.k.a. Sandbox)“ sehr andächtig und gefühlvoll.

Es folgt eine Coverversion von “One Trick Pony“ von Paul Simon, und so folgen mehrere weitere Songs, die die Sängerin schon immer einmal hat aufnehmen wollen, inklusive weiterer Cover, man beachte die Tracklist.

Sehr bewegend für sie war sicher, dass der Trompeter Kenny Wheeler ihr einen Song widmetet, “Fay“ heißt er entsprechend, und hier sind mehrere Stimmen wortlos übereinander gelegt worden, und eine ganz besonders schöne Stimmung wird so erzeugt. Eigentlich fehlt nun noch Kenny’s Trompete dazu.

Als beinharter Fan von Billie Holiday war ich natürlich sehr gespannt auf die Version von “God Bless The Child“, und sehr froh darüber, dass Fay gar nicht versucht, eine detailgetreue Kopie des Songs abzuliefern, sondern ihre ganz persönliche Interpretation abliefert, emotional sehr berührend, und instrumental mit einem vortrefflichen Einsatz von Peter Tiehuis ausgefüllt, der Gitarrist, der ohnehin eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Musik spielt.



Nun, einige persönliche Favoriten habe ich auch, dass sind dann tatsächlich jene, die sich vom Jazz ein wenig entfernt haben, zunächst ist das sehr harmonisch-melodische “Song Of Life“, dann“ Blackbird“ mit seiner sphärischen Stimmung und sehr einfühlsamer Interpretation. Sehr gut gelungen ist auch die Interpretation des grundsätzlich sehr melancholischen Traditionals “Oh Shenandoah“, hier von dieser beladenen Tragik ein wenig befreit und wunderschön dahinfließend. Und hier spürt man förmlich diese Gabe der Sängerin, mit ihrer Stimme zu formen und zu gestalten, nur von Piano und Bass begleitet. Auch dieser Song ist ein Höhepunkt.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Luck Child (a.k.a. Sandbox) [music: Leni Stern, lyrics: Catriona O’Daly] (4:01)

2 One Trick Pony [Paul Simon] (3:35)

3 Song Of Life [music: Fred Hersch, lyrics: Norma Winstone] (4:07)

4 Blackbird [Paul McCartney] (5:05)

5 Fay [Kenny Wheeler] (3:24)

6 In A Sentimental Mood [Duke Ellington] (4:56)

7 Finding You [music: Paul Heller, lyrics: Robin Meloy Goldsby] (3:56)

8 When Love Is New [music: Cedar Walton, lyrics: John and Paula Hackett] (4:48)

9 Oh Shenandoah [American traditional] (3:46)

10 Miniature N°7 [Paul Heller] (1:00)

11 A House Is Not A Home [Burt Bacharach] (3:19)

12 God Bless The Child [music: Arthur Herzog Jr., lyrics: Billie Holiday] (4:27)

13 Cinema Paradiso [Ennio Morricone] (3:23)



Besetzung Fay Claassen (vocals)

Olaf Polziehn (piano)

Peter Tiehuis (guitar)

Ingmar Heller (bass)

Paul Heller (clarinet, bass clarinet, tenor saxophone - #10)