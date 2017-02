Sign Of The Fighter The O’Reillys and the Paddyhats

Info Musikrichtung: Irish Folk Punk



VÖ: 03.02.2017



( Metalville / rough trade)



Gesamtspielzeit: 42:14



Internet:



http://www.paddyhats.com

Irish Folk Punk kommt aus Dublin, Belfast oder irgendeiner anderen Stadt welche auf der grünen Insel liegt! Ja, das mag man denken, im vorliegenden Fall kommt der irisch geprägte Punk aus Gevelsberg, einer Stadt am Rande des Ruhrgebiets, gut, das Ruhrgebiet ist auch grüner als Mancher denken mag!



The O’Reillys and the Paddyhats sind schon länger zusammen unterwegs. Das Album Sign Of The Fighter ist bereits Album Nummer 3. Bisher hat es die Band auf das Wacken Festival geschafft und auf verschiedene andere europäische Bühnen geschafft! Hört man sich die gebotene Musik an, dann kann ich das auch verstehen. Die Musiker sind mit Herzblut dabei und die Songs werden ebenso gespielt. Es macht Spaß zuzuhören.



“Barroom Lady“ kommt direkt mit Irish Pup Stimmung um die Ecke, schnell gespielt, irishe Roots sind in jeder Note des Songs, wie auch in allen anderen Liedern des Albums. “The Boxer“ ist eine saucoole Coverversion des Simon & Garfunkel Klassikers. Gut gespielt mit wesentlich mehr Power als das Original.



“Haul Away“ zeigt die Band von ihrer akustischen Seite.

Sign Of The Fighter ist ein sehr erfrischendes Album. Super!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Sign Of The Fighter 3:30 2 Come On Board 2:57 3 Barroom Lady 3:14 4 In Chains 3:14 5 Haul Away Joe 2:49 6 Irish Way 3:14 7 Interlude 1:22 8 White River 3:45 9 Bucket Of Blood 3:04 10 Old Gangs‘ Lullaby 3:11 11 Paddyhats 4:04 12 Ghost Of A Soldier 3:55 13 Boxer 3:55

Besetzung Sean: Gesang, Gitarre

Dwight: Gesang, Banjo, Gitarre, Mandoline, Akkordeon

Mia: Fiddle

Connor: Gitarre

Jan: Gesang, Waschbrett, Mundharmonika, Percussion

Fitzgerald: Bass

Dr. Bones: Schlagzeug