Hooligans of Love Yellow Umbrella

Info Musikrichtung: Ska / Pop



VÖ: 04.11.2016



(Rain / Pork Pie / Broken Silence)



Gesamtspielzeit: 45:24



Internet:



http://www.yellowumbrella.de

Hooligans of Love ist natürlich ein Titel, der in sich bewusst widersprüchlich ist. Wer bei dem Wort Hooligans gehofft hat, dass Yellow Umbrella mal wieder die Seite des Skas zeigen, die Eier hat, sieht sich getäuscht. Die Dresdener gehen es doch sehr zurückhaltend und gemütlich an. Dabei werden alle Scheuklappen in der Schublade gelassen.



Die Bläser von „The Answer“ erinnern ein Element of Crime. „Au Revoir“ hat – Nomen est Omen – deutlich französischen Charme, während man sich bei“Bahlui“ eher in Osteuropa wähnt. Dazu passt die leichte Melancholie späterer BAP-Alben, die man auch immer wieder heraushört. Das Klasse groovende „King Dubby“ ist mehr Swing und Jazz, als Ska und mit dem finalen „Mi Niño“ versucht man sich nicht ungeschickt an einem Schlaflied.



Im Endeffekt hat man so ein Album, das überwiegend mit netten, aber nicht unbedingt begeisternden Titeln bestückt ist. Der Großteil davon wäre auf früheren Alben als Filler verbucht worden. Mein Urteil zu „The Weasel“ gilt mehr oder weniger für das ganze Album: Nettes flottes Instrumental, das man haben kann oder auch nicht.



Für Fans der Band: Es ist definitiv genug gutes Material da, um sich das Album in der Gänze schön zu hören, wenn man denn will.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Hooligans of Love 3:20 2 The Answer 3:31 3 Bahlui 3:19 4 False Prophets 2:45 5 The Weasel 2:45 6 Lights down low 4:20 7 Two Lovers 3:50 8 Time will tell 2:35 9 King Dubby 4:13 10 I wonder 4:07 11 Au Revoir 3:31 12 Never 5:02 13 Mi Niño 2:26

Besetzung Jens Strohschnieder (Voc, Keys)

Barnard Lanis (Sax)

Harald P. Bohner (Git)

Gero Dumrath (Dr)

Jürgen Kalkschies (B)

Thomas Hellmich (Posaune)



Gäste:

Torsten Schroth (Back Voc)

Maxi Kerber (Back Voc)

Malika Benabid (Voc <11>)

David Wedel (Voc <3>)

Yngo Gutmann (Perc)