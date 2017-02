Calling The Devil Sticky Boys

Mit den Sticky Boys haben wir es mit einer Band aus Paris zu tun. Calling The Devil ist das dritte Album des französischen Trios. Ja, und hier wird gnadenlos gerockt, in allen Facetten, Hard Rock, Punk-Anleihen, Stoner Rock, aber auch ruhigere Momente gibt es zu hören, wie bei “An Afternoon In The Park“.



Es wummert von Beginn an gnadenlos, der Gesang ist rotzig, frech, und mit dem gewissen schmutzigen Etwas.

Nach einem ruhigen und kurzen Intro brettert es dann auch schon los mit einer vollen Gitarrenbreitseite, dreschenden Drums, die aber durchaus noch ein wenig federnden Charakter haben. Und diese Punk-Attitüde weist gar Harmonie auf, man staune…

Etwas gemäßigt kenne ich diesen ruppigen und direkt gespielten Sound von den Niederländern The New Adventures, hier hat man noch eine satte Schippe draufgelegt, und ich muss sagen, das reißt mich wirklich mit.



Alles passt einfach zusammen. Nur ein paar Durchhänger bei einigen Stücken (z.B. #12, der nicht so ganz in das Gesamtkonzept passt) werden durch die insgesamt eher starken Songs mehr als entschädigt. Nun, stark sind sie alle nicht, was Komposition und Arrangement angeht. Denn hier wird ganz einfach losgespielt, ohne Kompromisse hart und unerbittlich gerockt, simpel, aber effektiv gestrickt. Titel wie “Calling The Devil“ erinnern mich ganz stark an härtere Momente von Thin Lizzy. Dieser Song wäre perfekt, wenn ihn die Iren gespielt hätten.

Yeah – das geht ab, in die Beine und den Solarplexus…, schnörkellos, ungeschminkt, hart und richtig treibend. Très réussi, messieurs!



Wolfgang Giese

Trackliste 1 In Confidence (1:01)

2 Better Days (3:42)

3 Good Morning Sunshine (2:34)

4 Tough Machine (2:30)

5 The Lonely Tree (4:26)

6 The Vision (1:40)

7 An Afternoon In The Park (3:38)

8 Ready To Go (3:20)

9 The Dog Is Going Out (4:35)

10 Real People (2:56)

11 Calling The Devil (4:05)

12 Drifting Away (3:37)

13 She Won't Let Me In (3:58)

14 Elvis 666 (2:22)



Besetzung Alex Kourelis (guitars, vocals)

J.-B. Chesnot (bass, vocals)

Tom Bullot (drums, vocals)