Dig It? MHQ

Info Musikrichtung: Modern Jazz



VÖ: 03.02.2017



(Rosenau Records)



Gesamtspielzeit: 46:27



Internet:



https://www.rosenau-records.de/

http://www.uk-musikpromotion.de/profil.html



MHQ - das ist das Markus Harm Quartett. Der 1987 geborene Saxofonist war auch einer jener jungen Jazzer, die Mitglied im Bundesjazzorchester waren, von 2010 bis 2012.

Nun legt er mit Dig It? sein Debütalbum vor.

Und das ist ein gelungenes Debüt, ganz leicht, unbeschwert, auf der Basis von Können und brillanter Technik wird in lockerem Ambiente das Quäntchen Gefühl darüber gelegt, dass eine Jazzplatte fern aller akademischer Steife zu einem eleganten Hörgenuss machen kann.



Ja, und ich genieße, herrlich ist dieses Interplay zwischen dem Saxofon und der Gitarre, die hier, entgegen vieler anderer Formationen, anstelle eines Klavieres eingesetzt ist. Und Christoph Neuhaus gefällt mir sehr gut mit seinem klaren und feinen Ton. Musik, die aus der Tradition hörbar schöpft, mit dem swingenden Charakter des Hard Bops, und auf dem Stand der heutigen Zeit. Insgesamt klingt es eher traditionell als avantgardistisch und verkopft. Dieser Jazz trägt viel Amerikanisches in sich, man kann ihn nicht sofort als europäisch identifizieren.



Markus Harm selbst scheint sich diverser Vorbilder zu bedienen, nun, als Altsaxofonist trägt man grundsätzlich die schwere „Bürde Charlie Parker“ mit sich, doch an ihm orientiert er sich meines Erachtens überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel der herrlichen Ballade “Passion“ lausche, die dem Titel entsprechend, wirklich leidenschaftlich klingt, dann erinnern mich der Sound und die Phrasierung eher an John Coltrane.

Die Vorstellung der Musik gelingt auf sehr sympathische Weise, man kann sich der Musik schnell nähern und die von ihr ausgehende unverbraucht wirkende Kraft und ihre Frische genießen. Und dieses ist ein Verdienst aller Musiker, die als Gesamtheit wie ein eingespieltes Team auftreten.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Late Delivery (6:11)

2 Dig it? (for John Ruocco) (5:47)

3 Passion (8:21)

4 505 (8:17)

5 Fünf vor zwölf (5:56)

6 Spirit Time (for Joe Lovano) (7:03)

7 Haifischmund (4:35)



Besetzung Markus Harm (alto sax)

Christoph Neuhaus (guitar)

Jens Loh (double bass)

Dominik Raab (drums)