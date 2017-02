Nocturnal Amaral

Info Musikrichtung: Rock, Pop



VÖ: 27.01.2017



(MIS)



Gesamtspielzeit: 100:00



Internet:



http://www.amaral.es/

Rockmusik aus Spanien kommt eigentlich viel zu selten in meinen CD Player. Die spanische Sprache klingt einfach gut. Als bekannte Beispiele fallen mit nur Magö De Oz oder eben Heroes Del Silencio ein. Das spanische Rock -/ Popduo Amaral ist mit seinem letzten Album Hacia Lo Salvaje aus dem Jahr 2011 auf meiner musikalischen Landkarte aufgetaucht. In Spanien sind Amaral längst einen große Nummer, hierzulande konnte das Duo noch nicht so richtig durchstarten.



Mit dem neuen Album Nocturnal steht nun gleich eine Doppel-CD in den Händlerregalen. Auf der ersten CD bekommt man das volle musikalische Amaral Paket, auf CD Numero 2 gibt es akustische Versionen der Songs.



Nocturnal schlägt hier allerdings mit etwas Verspätung auf. In Spanien ist das Album bereits seit 2015 erhältlich. Ob Amaral mit Nocturnal nun so richtig durchstarten können, das wage ich allerdings leider zu bezweifeln. Leider scheinen der Band jegliche Ecken und Kanten verloren gegangen zu sein. Nach den ersten drei starken Songs plätschert Nocturnal leider so vor sich hin. Da hatte ich mir mehr Temperament erwartet. Schade!



Etwas blutleerer kommt dann auch noch die akustische Zugabe rüber.



Rainer Janaschke

Trackliste CD1:

Llévame Muy Lejos 5:38

Obertura (Unas Veces Se Gana...) 1:30

Unas Veces Se Gana Y Otras Se Pierde 3:50

Nocturnal 3:27

La Ciudad Maldita 4:18

Lo Que Nos Mantiene Unidos 4:18

500 Vidas 4:17

Cazador 3:59

Nadie Nos Recordará 3:58

La Niebla 3:54

Laberintos 3:29

Chatarra 3:45

En El Tiempo Equivocado 4:53

Noche De Cuchillos 3:09



CD2:

Llévame Muy Lejos 4:31

Unas Veces Se Gana Y Otras Se Pierde 3:15

Nocturnal 3:28

La Cuidad Maldita 3:56

Lo Que Nos Mantiene Unidos 3:55

500 Vidas 2:36

Cazador 3:54

Nadie Nos Recordará 3:55

La Niebla 2:44

Laberintos 3:12

Chatarra 3:26

En El Tiempo Equivocado 4:45

Noche De Cuchillos 1:58



Besetzung Eva Amaral: Vocals

Juan Aguirre: Guitar