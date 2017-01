Big Rocks Krokus

Info Musikrichtung: Hard Rock



VÖ: 27.01.2017



(Century Media)



Gesamtspielzeit: 46:34



Internet:



http://www.krokusonline.com

So richtig erschließt sich mir der Sinn von reinen Coveralben nicht. Es gibt immer wieder Bands, die meinen ihre musikalischen Wurzeln in Form eines kompletten Albums verbreiten zu müssen. Die meisten dieser Coveralben sind leider nur leidlich interessant.



Das Schweizer Hard Rock Urgestein Krokus ist nun auch an der Reihe und haut mit Big Rocks ein Coveralbum raus. Im Vergleich mit anderen Alben dieser Art schlagen sich Chris von Rohr & Co. sogar noch ganz beachtlich. Allerdings ist auch dieses Coveralbum nur für Krokus Fans wirklich interessant.



“N.I.B“ wird nur kurz angespielt, “My Generation“ hat man als Coverversion auch schon öfters gehört. “Wild Thing“ und “The House Of The Rising Sun“ gehören wahrscheinlich zu den Songs, welche mit am häufigsten gecovered worden sind. “Tie Your Mother Down“ klingt erfrischend anders als das Original von Queen.



Die Songs werden allesamt ordentlich und routiniert runtergezockt, wirklich interessant ist Big Rocks allerdings nur für beinharte Krokus Fans.



Rainer Janaschke

Trackliste 1 N.I.B. 1:18 2 Tie Your Mother Down 3:43 3 My Generation 2:54 4 Wild Thing 3:49 5 The House Of The Rising Sun 4:22 6 Rockin’ In The Free World 3:49 7 Gimme Some Lovin’ 3:33 8 Whole Lotta Love 4:27 9 Summertime Blues 3:32 10 Born To Be Wild 3:53 11 Quinn The Eskimo 3:35 12 Jumpin’ Jack Flash 4:18 13 Backseat Rock N’ Roll 3:21

Besetzung Marc Storace: Lead Vocals

Chris von Rohr: Bass, Vocals

Fernando von Arb: Guitars,Vocals

Mark Kohler: Guitars

Mandy Meyer: Guitars

Flavio Mezzodi: Drums