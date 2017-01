No Hits At All Vol.1 Nick Oliveri

Jeder Fan des Stoner Rocks dürfte mindestens ein Album im Regal haben auf welchem Nick Oliveri zu hören ist. Kyuss und Queens Of The Stone Age sind nun mal die modernen Grundpfeiler dieser Stilrichtung. Nach seinem Ausstieg bei QTSA ist es um den Sänger und Bassisten ruhiger geworden. Seine Alkoholprobleme haben seine Karriere seitdem überdeckt.



Dabei war er nicht untätig, mit Mondo Generator möchte ich hier nur ein Projekt nennen, an dem er aktiv mitgewirkt hat! Wer wissen möchte, was der Mann noch verbrochen hat, dem kann man die Kompilation No Hits At All Vol. 1 empfehlen. Vol. 1 ist der Start zu einer Veröffentlichungsserie mit einem Rückblick auf verschiedene Gastbeiträge welche Oliveri bei verschiedenen Bands abgeliefert hat. Dabei ist dann auch allerdings recht obskures Zeug enthalten!



“Lockdown“ stammt von der Band Komatsu. Der Song klingt ziemlich fett. Allerdings sind hier auch deutliche Referenzen an den Song “In A Gadda Da Vida“ von Iron Butterfly zu hören.



“Anything And Everything“ zündet auch nach dem X-ten Durchlauf nicht. Das akustische Geschrammel ist einfach zu sperrig. “Revenge“ ist ein heftiger kurzer Wutausbruch mit ordentlicher Punk Attitüde! “Speedfreak“ ist ein Cover des Motörhead Klassikers. Kann man machen, muss man aber nicht!



“Time To Think / Surf And Destroy“ fällt dann ganz heftig in die Kategorie obskur. Nervöses Schrammeln auf der Westerngitarre klingt immer irgendwie seltsam!

“Eccentric Man“ ist ein recht entspannter Rocker!



Wer sich mit dem Schaffen von Nick Oliveri vertraut machen will, der kann gerne mal in No Hits At All Vol. 1 rein lauschen. Das Album ist allerdings eher etwas für Fans!



